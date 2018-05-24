Мужчина, удерживавший на востоке Москвы семью из трех человек, задержан. Один заложник погиб

На востоке Москвы мужчина взял в заложники семью из трех человек. Полиции впоследствии удалось задержать злоумышленника, но без жертв не обошлось. Одному из заложников он успел нанести ранения, от которых мужчина впоследствии скончался. Женщина и ребенок, которые также удерживались в квартире, не пострадали.
Задержать мужчину удалось в ходе совместной операции сотрудников полиции и Росгвардии. "Сегодня в результате совместных действий сотрудников полиции и
Росгвардии проведены мероприятия по задержанию мужчины, удерживавшего в
квартире жилого дома на улице Молостовых семью из трех человек", - рассказали "Интерфаксу"
в столичном главе МВД РФ. В полиции отметили, что захватчик при задержании нанес себе ножевое ранение, после чего был отправлен в медучреждение.
По информации столичного главка МВД, причиной незаконного удержания людей в квартире на улице Молостовых стал конфликт на бытовой почве. "Сегодня в службу "02" поступило сообщение о конфликте в квартире жилого дома на улице Молостовых. По предварительным данным, речь идет о конфликте на бытовой почве", - рассказали ранее ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Как отметили в ведомстве, находящийся в квартире мужчина произвел выстрел в потолок. Злоумышленник удерживал семью из трех человек, которая проживает в соседней комнате указанной квартиры. Прилегающая к дому территория была оцеплена сотрудниками полиции.