Мужчина, удерживавший на востоке Москвы семью из трех человек, задержан. Один заложник погиб Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Задержать мужчину удалось в ходе совместной операции сотрудников полиции и Росгвардии. "Сегодня в результате совместных действий сотрудников полиции и Росгвардии проведены мероприятия по задержанию мужчины, удерживавшего в квартире жилого дома на улице Молостовых семью из трех человек", - рассказали



По информации столичного главка МВД, причиной незаконного удержания людей в квартире на улице Молостовых стал конфликт на бытовой почве. "Сегодня в службу "02" поступило сообщение о конфликте в квартире жилого дома на улице Молостовых. По предварительным данным, речь идет о конфликте на бытовой почве", - рассказали ранее ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.



Как отметили в ведомстве, находящийся в квартире мужчина произвел выстрел в потолок. Злоумышленник удерживал семью из трех человек, которая проживает в соседней комнате указанной квартиры. Прилегающая к дому территория была оцеплена сотрудниками полиции. На востоке Москвы мужчина взял в заложники семью из трех человек. Полиции впоследствии удалось задержать злоумышленника, но без жертв не обошлось. Одному из заложников он успел нанести ранения, от которых мужчина впоследствии скончался. Женщина и ребенок, которые также удерживались в квартире, не пострадали.Задержать мужчину удалось в ходе совместной операции сотрудников полиции и Росгвардии. "Сегодня в результате совместных действий сотрудников полиции и Росгвардии проведены мероприятия по задержанию мужчины, удерживавшего в квартире жилого дома на улице Молостовых семью из трех человек", - рассказали "Интерфаксу" в столичном главе МВД РФ. В полиции отметили, что захватчик при задержании нанес себе ножевое ранение, после чего был отправлен в медучреждение.По информации столичного главка МВД, причиной незаконного удержания людей в квартире на улице Молостовых стал конфликт на бытовой почве. "Сегодня в службу "02" поступило сообщение о конфликте в квартире жилого дома на улице Молостовых. По предварительным данным, речь идет о конфликте на бытовой почве", - рассказали ранее ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.Как отметили в ведомстве, находящийся в квартире мужчина произвел выстрел в потолок. Злоумышленник удерживал семью из трех человек, которая проживает в соседней комнате указанной квартиры. Прилегающая к дому территория была оцеплена сотрудниками полиции.



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