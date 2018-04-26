Причиной смерти трех пациенток в клинике пластической хирургии стала неизвестная инфекция

Три пациентки, скончавшиеся в апреле в столичной клинике пластической хирургии, умерли от неизвестной инфекции. Об этом рассказал РИА "Новости"
глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
По словам чиновника, следствию предстоит выяснить, откуда взялась инфекция. Сейчас Росздравнадзор проверяет медикаменты, которые использовались в клинике. "Экспертиза лекарственных препаратов занимает нe менее 40 дней", - пояснил Мурашко.
Напомним, в конце апреля стало известно о том, что в частной клинике на Троицкой улице была сделана операция, после которой состояние 29-летней пациентки ухудшилось.Скорая помощь доставила ее в городскую клиническую больницу, где, несмотря на оказанную помощь, девушка скончалась
. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). Впоследствии стало известно, что в той же клинике скончались еще как минимум две пациентки
.