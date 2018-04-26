Причиной смерти трех пациенток в клинике пластической хирургии стала неизвестная инфекция

14 мая 2018 г. В клинике пластической хирургии в центре столицы обнаружили еще два случая смерти пациентов

В Росздравнадзоре заявили, что в клинике, против которой было возбуждено уголовное дело, скончались еще как минимум две пациентки. Проверка деятельности клиники продолжается, результаты проверки будут обнародованы.