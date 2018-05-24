16-летний школьник ранил ножом сверстника

В школе на северо-западе Москвы произошел инцидент, в ходе которого один из школьников был ранен ножом.Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в школе на Планерной улице произошел конфликт между двумя 16-летними учениками, и один из них ударил соперника ножом. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента.
Как сообщил агентству "Москва"
замруководителя департамента образования Москвы Павел Карпов, сославшись на директора школы Марину Варгамян, школьник баловался с перочинным ножом и случайно задел своего товарища. Ребенок не получил сильных повреждений, в школу была вызвана скорая помощь и полиция, медики доставили ребенка в стационар.
По словам Карпова, здоровью ребенка ничто не угрожает, конфликтных отношений между детьми также не было. В школе проверяется охрана, проводится служебное расследование для выяснения, как ребенку удалось пронести в школу нож.