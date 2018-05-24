NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
24
мая
pda
Поиск
Архив

16-летний школьник ранил ножом сверстника
24 мая 2018 г. | Время публикации 12:34
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В школе на северо-западе Москвы произошел инцидент, в ходе которого один из школьников был ранен ножом.Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в школе на Планерной улице произошел конфликт между двумя 16-летними учениками, и один из них ударил соперника ножом. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента.

Как сообщил агентству "Москва" замруководителя департамента образования Москвы Павел Карпов, сославшись на директора школы Марину Варгамян, школьник баловался с перочинным ножом и случайно задел своего товарища. Ребенок не получил сильных повреждений, в школу была вызвана скорая помощь и полиция, медики доставили ребенка в стационар.

По словам Карпова, здоровью ребенка ничто не угрожает, конфликтных отношений между детьми также не было. В школе проверяется охрана, проводится служебное расследование для выяснения, как ребенку удалось пронести в школу нож.

Twitter
facebook


Предыдущая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
24.05.2018   12:47
5
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 24 мая 2018 г. // Последняя новость 12:34
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>