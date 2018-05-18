

Доступ на территорию спорткомплекса "Лужники" ограничат из-за ЧМ-2018 Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Во внематчевые дни проход на территорию "Лужников" будет открыт для организаторов турнира, обслуживающего персонала и аккредитованных лиц. В дни проведения матчей вокруг комплекса организуют пешеходные зоны для зрителей. Войти можно будет только с билетом на игру и паспортом. Горожане, которые живут в районе спорткомплекса "Лужники", смогут подъезжать к своим домам при наличии специального пропуска, который можно получить в префектуре Центрального округа.



С 1 июня по 15 июля вокруг стадиона изменят схему движения. Односторонними станут участки переулка Хользунова, улиц Малой Пироговской, Усачева и Лужники. Двустороннее движение организуют на участках 2-й и 3-й Фрунзенской улиц, 2-го переулка Тружеников и на дублере Фрунзенской набережной. Полностью двусторонними сделают переулки Льва Выготского, Малый Саввинский и Усачевский.



В дни матчей и за день до их проведения закроют проезд по участкам улиц Доватора, Ефремова, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской и участку Проектируемого проезда 2309. В эти же дни запретят выезжать в Абрикосовский, Малый Саввинский, Усачевский и Учебный переулки, Новодевичий проезд, на улицу Савельева, Фрунзенскую набережную, а также на участки улиц Кооперативной, Большая Пироговская, Малая Пироговская, Погодинской, Усачева и Хамовнический Вал. По улице Лужники и Лужнецкой набережной движение транспорта запретят на все время проведения ЧМ-2018. Также закроют съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Новодевичью набережную.



Между тем местные жители жалуются, что после открытия реконструированной арены в 2017 году новые, адаптированные к нынешним правилам массовых мероприятий порядки оказались С 25 мая по 18 июля в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу будет ограничен вход на территорию спорткомплекса "Лужники". Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы , в дни мачтей туда смогут попасть зрители с билетом на игру и паспортом болельщика, во все остальные дни — только аккредитованные посетители.Во внематчевые дни проход на территорию "Лужников" будет открыт для организаторов турнира, обслуживающего персонала и аккредитованных лиц. В дни проведения матчей вокруг комплекса организуют пешеходные зоны для зрителей. Войти можно будет только с билетом на игру и паспортом. Горожане, которые живут в районе спорткомплекса "Лужники", смогут подъезжать к своим домам при наличии специального пропуска, который можно получить в префектуре Центрального округа.С 1 июня по 15 июля вокруг стадиона изменят схему движения. Односторонними станут участки переулка Хользунова, улиц Малой Пироговской, Усачева и Лужники. Двустороннее движение организуют на участках 2-й и 3-й Фрунзенской улиц, 2-го переулка Тружеников и на дублере Фрунзенской набережной. Полностью двусторонними сделают переулки Льва Выготского, Малый Саввинский и Усачевский.В дни матчей и за день до их проведения закроют проезд по участкам улиц Доватора, Ефремова, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской и участку Проектируемого проезда 2309. В эти же дни запретят выезжать в Абрикосовский, Малый Саввинский, Усачевский и Учебный переулки, Новодевичий проезд, на улицу Савельева, Фрунзенскую набережную, а также на участки улиц Кооперативной, Большая Пироговская, Малая Пироговская, Погодинской, Усачева и Хамовнический Вал. По улице Лужники и Лужнецкой набережной движение транспорта запретят на все время проведения ЧМ-2018. Также закроют съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Новодевичью набережную.Между тем местные жители жалуются, что после открытия реконструированной арены в 2017 году новые, адаптированные к нынешним правилам массовых мероприятий порядки оказались весьма жесткими . По их словам, введение пропускного режима усугубит и без того сложную ситуацию с парковками и затруднит доступ такси, которым активно пользуются горожане. Кроме того, с выдачей пропусков возникают проблемы: получить их можно только в рабочие часы и в будни, и сделать это удается далеко не с первой попытки.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 18 мая 2018 г. Москвичи жалуются на грядущий пропускной режим во время ЧМ-2018

В дни матчей на ряде улиц нельзя будет проехать даже на такси, а пропускной режим будет введен и в Подмосковье, где будут жить игроки. По мнению жителей, это будет способствовать в том числе ухудшению ситуации с парковками.



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