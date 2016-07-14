Москвичам рекомендовали "не допускать шалостей на воде" в преддверии купального сезона Рубрики: Развлечения

Moscow-Live.ru



Москвичам рекомендовано купаться только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где можно получить специализированную помощь спасателя. Эксперты обращают внимание на то, что в непроверенных водоемах могут иметь место водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи, коряги, сильное течение и захламленное дно. Купание в таких местах может привести к травме, ныряние - к гибели, как и купание в состоянии алкогольного опьянения.



Плавающих призвали не подплывать к близко идущим или стоящим на якоре судам, не нырять под них, а при пользовании лодками не перегружать их, не раскачивать, не прыгать с них в воду. Залезать в лодку необходимо со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть ее. Также не рекомендуется пользоваться надувными матрацами, камерами и досками, которые может унести далеко от берега.



"Если не умеешь плавать, заходи в воду только по пояс. Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания. Они предупреждают: дальний заплыв - это переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, гибель. Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток. В темноте вы можете потерять ориентацию и заплыть слишком далеко от берега, вас могут не заметить с идущего судна, ночью простой испуг превращается в панический страх - первую причину утопления", - подчеркнули в ведомстве.



Еще одной опасностью для жизни человека является переохлаждение организма в воде, можно погибнуть даже на мелководье. "Купаться рекомендуется при температуре воды не ниже плюс 18 градусов, а воздуха плюс 20 градусов. Купаться подряд можно не более трех-пяти раз по 10-15 минут. Не рекомендуется купаться после еды раньше, чем через 1,5-2 часа. Купание детей должно проходить только под контролем взрослых", - подчеркнули в пресс-службе. Ранее сообщалось, что московские пляжи будут готовы к летнему сезону к 25 мая, в столице будет работать 124 зоны отдыха, из них 12 - с купанием.



Напомним, в начале прошлого года работу спасательных постов на пляжах Москвы и Подмосковья предлагалось перевести на



Другие эксперты отмечают, что большая часть травматизма происходит на несанкционированных пляжах и на тех водоемах, где купаться МЧС в преддверии пляжного сезона рекомендовало москвичам не купаться в одиночку в ночное и вечернее время, а также находясь в нетрезвом состоянии. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.Москвичам рекомендовано купаться только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где можно получить специализированную помощь спасателя. Эксперты обращают внимание на то, что в непроверенных водоемах могут иметь место водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи, коряги, сильное течение и захламленное дно. Купание в таких местах может привести к травме, ныряние - к гибели, как и купание в состоянии алкогольного опьянения.Плавающих призвали не подплывать к близко идущим или стоящим на якоре судам, не нырять под них, а при пользовании лодками не перегружать их, не раскачивать, не прыгать с них в воду. Залезать в лодку необходимо со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть ее. Также не рекомендуется пользоваться надувными матрацами, камерами и досками, которые может унести далеко от берега."Если не умеешь плавать, заходи в воду только по пояс. Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания. Они предупреждают: дальний заплыв - это переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, гибель. Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток. В темноте вы можете потерять ориентацию и заплыть слишком далеко от берега, вас могут не заметить с идущего судна, ночью простой испуг превращается в панический страх - первую причину утопления", - подчеркнули в ведомстве.Еще одной опасностью для жизни человека является переохлаждение организма в воде, можно погибнуть даже на мелководье. "Купаться рекомендуется при температуре воды не ниже плюс 18 градусов, а воздуха плюс 20 градусов. Купаться подряд можно не более трех-пяти раз по 10-15 минут. Не рекомендуется купаться после еды раньше, чем через 1,5-2 часа. Купание детей должно проходить только под контролем взрослых", - подчеркнули в пресс-службе. Ранее сообщалось, что московские пляжи будут готовы к летнему сезону к 25 мая, в столице будет работать 124 зоны отдыха, из них 12 - с купанием.Напомним, в начале прошлого года работу спасательных постов на пляжах Москвы и Подмосковья предлагалось перевести на круглосуточный режим и использовать не только летом, но и зимой, организовывая там наблюдение за рыбаками. В департаменте по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций отметили, что такой подход может быть полезным и снизит количество пострадавших и утонувших, однако с тех пор об этом проекте ничего не известно.Другие эксперты отмечают, что большая часть травматизма происходит на несанкционированных пляжах и на тех водоемах, где купаться запрещено . Для предотвращения таких случаев следует доработать стратегию патрулирования купальных зон. Сами же горожане объясняют свое отчаянное стремление искупаться в запрещенном месте тем, что в столице не хватает разрешенных пляжей с купанием.



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