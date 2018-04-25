Студенты МГУ сообщили о разрушении вузовского парка при обустройстве футбольной фан-зоны

Строители фан-зоны чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах приступили к демонтажу парка МГУ, который является памятником садового-паркового искусства. Об этом инициативная группа вуза сообщает в своих социальных сетях. В частности, на Университетской "варварски вырван и разбросан по асфальту" исторический гранитный бордюр, входящий в предмет охраны парка, говорится на странице активистов в Facebook
.
Среди рабочих не было представителя Мосгорнаследия либо специалиста с квалификацией в области реставрационных работ. Рабочие также не смогли предоставить разрешительную документацию. По словам активистов, полированные гранитные плиты демонтировали при помощи ломов и волочили по асфальту, а также разбрасывали полированной стороной вни на мусор с камнями и цементом.
Рабочие объяснили демонтаж тем, что гранит был "старый, поколотый и плохой", сообщает портал Activatica.org
. Активисты предложили обращаться в прокуратуру и электронную приемную президента РФ. Впрочем, предыдущие обращения в надзорное ведомство не помогли. В апреле студенты МГУ обращались в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность размещения фан-зоны на территории объекта культурного наследия. Материалы были перенаправлены в столичную прокуратуру, о результатах ничего не известно.
Противники фан-зоны обвиняют в публичном нарушении обещаний руководителей оргкомитета "Россия-2018" и Москомспорта, которые неоднократно заверяли студентов, что воздействие от фан-зоны будет минимизировано, а парки и памятники архитектуры сохранятся. Тем не менее в конце апреля рабочие незаконно вырубили часть парка "Большой газон МГУ"
.
22 мая активисты вуза устроили фестиваль за перенос фан-зоны
. В этот день правила входа в главное здание МГУ внезапно ужесточили, а внутри устроили "внеочередной субботник": потолок холла, где должна была пройти акция, начали ремонтировать, а сам холл оградили строительной лентой. Также был перекрыт этаж, где находится ректорат. В результате фестиваля студентов был задержан солист музыкальной группы "Аркадий Коц" Николай Олейников.