Студенты МГУ сообщили о разрушении вузовского парка при обустройстве футбольной фан-зоны

23 мая 2018 г. Фестиваль против фан-зоны на ЧМ-2018 закончился задержаниями

Перед началом акции в МГУ начался "внеочередной субботник", место встречи начали спешно ремонтировать, а в главное здание перестали пускать выпускников. Во время акции был задержан вокалист выступавшей группы "Аркадий Коц".