Правозащитники анонсировали в Москве акцию против "нарастающих репрессий" правоохранителей

Инициативная группа правозащитников во главе с лидером движения "За права человека" Львом Пономаревым и главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой предупредили мэрию Москвы, а также руководство МВД и ФСБ о намерении провести массовую акцию против "нарастающих репрессий" в отношении гражданского общества. Об этом сообщает Daily Storm
.
"Мы крайне обеспокоены ситуацией с правами человека. После инаугурации президента появились снова разные запретительные инициативы, как в законодательной области, так и полномочия правоохранительных органов увеличили довольно жестко. Все это представляет угрозу демократии в стране и угрозу Конституции Российской Федерации", - пояснил Пономарев.
Основными нарушителями Конституции правозащитники называют правоохранителей. Особенное их беспокойство вызвал силовой разгон акции Алексея Навального "Он нам не царь" 5 мая, в частности действия казаков
, избивавших нагайками участников митинга.
По словам Пономарева, заявку на акцию правозащитников планируется подать 28 мая, а само мероприятие провести "в районе Дня России", который отмечается 12 июня. При этом с 25 мая по 25 июля в России действуют ограничения на время проведения чемпионата мира по футболу. Место проведения любых массовых мероприятий должны определять местные власти по согласованию с ФСБ и МВД.
Правозащитников поддержали демократические партии "Яблоко", ПАРНАС и "Гражданская инициатива". В акции также могут принять участие члены движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского, политики Дмитрий Гудков и Ксения Собчак.