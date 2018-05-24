NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
24
мая
pda
Поиск
Архив

Правозащитники анонсировали в Москве акцию против "нарастающих репрессий" правоохранителей
24 мая 2018 г. | Время публикации 19:38 | Последние изменения 20:02
Рубрики: Общество  
 
Лев Пономарев и Людмила Алексеева | © РИА Новости / Владимир Астапкович
Инициативная группа правозащитников во главе с лидером движения "За права человека" Львом Пономаревым и главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой предупредили мэрию Москвы, а также руководство МВД и ФСБ о намерении провести массовую акцию против "нарастающих репрессий" в отношении гражданского общества. Об этом сообщает Daily Storm.

"Мы крайне обеспокоены ситуацией с правами человека. После инаугурации президента появились снова разные запретительные инициативы, как в законодательной области, так и полномочия правоохранительных органов увеличили довольно жестко. Все это представляет угрозу демократии в стране и угрозу Конституции Российской Федерации", - пояснил Пономарев.

Основными нарушителями Конституции правозащитники называют правоохранителей. Особенное их беспокойство вызвал силовой разгон акции Алексея Навального "Он нам не царь" 5 мая, в частности действия казаков, избивавших нагайками участников митинга.

По словам Пономарева, заявку на акцию правозащитников планируется подать 28 мая, а само мероприятие провести "в районе Дня России", который отмечается 12 июня. При этом с 25 мая по 25 июля в России действуют ограничения на время проведения чемпионата мира по футболу. Место проведения любых массовых мероприятий должны определять местные власти по согласованию с ФСБ и МВД.

Правозащитников поддержали демократические партии "Яблоко", ПАРНАС и "Гражданская инициатива". В акции также могут принять участие члены движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского, политики Дмитрий Гудков и Ксения Собчак.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
24.05.2018   23:32
1
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 24 мая 2018 г. // Последняя новость 20:58
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>