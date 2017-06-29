Участник аварии на Кутузовском проспекте, в которой погиб байкер, получил два года колонии

3 июля 2017 г. Участника аварии на Кутузовском проспекте, в которой погиб байкер, отчислили из МГИМО

Арестованного на два месяца студента Аркадия Смелова отчислили из вуза, все документы уже подписаны. Ранее суд отправил под домашний арест вторую участницу ДТП, которая находилась за рулем автомобиля.