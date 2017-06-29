Участник аварии на Кутузовском проспекте, в которой погиб байкер, получил два года колонии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к двум годам колонии-поселения бывшего студента МГИМО Аркадия Смелова - фигуранта дела о ДТП на Кутузовском проспекте в июне 2017 года, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом сообщила "Интерфаксу"
пресс-секретарь суда Анастасия Таратуля.
Приговором суда Смелов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении: максимальный срок лищения свободы по этой статье составляет четыре года. Свою вину осужденный в ходе разбирательства не признал.
Напомним, 26 июня 2017 года Mercedes сбил 23-летнего байкера в районе дома 48 на Кутузовском проспекте. Мотоциклист скончался в больнице. По версии следствия и утверждению девушки-водителя Юлии Дубовцевой, Смелов, сидевший на пассажирском сидении, был в состоянии алкогольного опьянения и во время движения вырывал у Дубовцевой руль. После ДТП девушка пересела в другую машину и уехала. Смелов тоже попытался скрыться, но протаранил остановку и съехал в кювет.
По словам адвоката Смелова, он добровольно явился в полицию. Дубовцева позже тоже явилась в полицию вместе с родителями, где изложила версию о том, что ее спутник выкручивал руль. 29 июня суд заключил студента под стражу на два месяца
, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 268 ("Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").
1 июля Никулинский суд отправил Дубовцеву под домашний арест
до 26 августа. Ей вменяется часть 3 статьи 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". По данным СМИ, уже на следующий день девушка отправилась из-под домашнего ареста на выпускной.