

"Архнадзор" просит мэра Собянина остановить благоустройство двух переулков ради археологических находок Рубрики: Архитектура

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Как отмечается в письме, в апреле-мае в Армянском, Кривоколенном, Большом и Малом Златоустинских переулках во время работ по благоустройству были вскрыты фундаменты и нижние части построек Златоустовского монастыря и церкви Николы в Столпах XVII-XVIII веков. По словам археологов, находки в этом районе оказались самыми значительными за последние восемь лет, однако сейчас работы по благоустройству переулков продолжаются.



"По нашей информации, к сожалению, не исключен вариант, при котором древние фундаменты будут вновь засыпаны, а то и забетонированы, что равнозначно их утрате. При таком развитии событий храм Николы в Столпах фактически будет вновь сровнен с землей - на этот раз безвозвратно", - говорится в письме. Авторы просят мэра остановить благоустройство Большого и Малого Златоустинских переулков, провести работы по консервации и сохранению объектов археологии, а также спроектировать на их основе археологический парк. В дальнейшем на его основе может быть создан туристический маршрут, куда могут быть включены и древности находящегося рядом Златоустовского монастыря.



Ранее один из инициаторов обращения Константин Михайлов отметил, что эти переулки можно было бы превратить



Активисты общественного движения "Архнадзор".обратились к столичному мэру Сергею Собянину с просьбой приостановить работы по благоустройству Большого и Малого Златоустинских переулков из-за сделанных там археологических находок. По данным "Интерфакса" , открытое письмо подписали один из основателей "Архнадзора" Рустам Рахматуллин, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов, главный редактор сайта "Хранители Наследия" Константин Михайлов. Также к обращению присоединились заместитель гендиректора музеев Московского Кремля Андрей Баталов и руководитель проекта "Москва, которой нет" Юлия Мезенцева.Как отмечается в письме, в апреле-мае в Армянском, Кривоколенном, Большом и Малом Златоустинских переулках во время работ по благоустройству были вскрыты фундаменты и нижние части построек Златоустовского монастыря и церкви Николы в Столпах XVII-XVIII веков. По словам археологов, находки в этом районе оказались самыми значительными за последние восемь лет, однако сейчас работы по благоустройству переулков продолжаются."По нашей информации, к сожалению, не исключен вариант, при котором древние фундаменты будут вновь засыпаны, а то и забетонированы, что равнозначно их утрате. При таком развитии событий храм Николы в Столпах фактически будет вновь сровнен с землей - на этот раз безвозвратно", - говорится в письме. Авторы просят мэра остановить благоустройство Большого и Малого Златоустинских переулков, провести работы по консервации и сохранению объектов археологии, а также спроектировать на их основе археологический парк. В дальнейшем на его основе может быть создан туристический маршрут, куда могут быть включены и древности находящегося рядом Златоустовского монастыря.Ранее один из инициаторов обращения Константин Михайлов отметил, что эти переулки можно было бы превратить в пешеходную зону , где плитка переходила бы в старинную булыжную мостовую, и установить стенд с фотографиями и историей храма, а сами фундаменты храма демонстрировать под стеклом как музей под открытым небом. Однако чиновники заявили, что состыковать новую пешеходную плитку со старой булыжной мостовой нельзя: 22 мая стало известно, что рабочие начали устройство бетонной плиты, на которую потом будут укладывать плитку. Активисты опасаются, что фундаменты церквей ждет судьба Иосифо-Волоколамского подворья на Биржевой площади, которое просто разобрали по камням, установив на месте памятника аляповатый фонтан.



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