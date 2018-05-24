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Интервалы движения на Замоскворецкой линии метро увеличены из-за падения пассажира на рельсы
24 мая 2018 г. | Время публикации 11:24 | Последние изменения 11:48
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Интервалы движения поездов на центральном участке Замоскворецкой линии метро увеличены из-за инцидента с пассажиром. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичной подземки. Корреспондент агентства передает, что пассажирам рекомендуют по громкой связи на станциях пользоваться наземным транспортом.

Как сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел в 10:55 на станции метро "Театральная" Замоскворецкой линии метро. Мужчина упал на жесткий путь под прибывающий поезд, машинист применил экстренное торможение, однако прибывшие медики диагностировали смерть мужчины с предварительным диагнозом "поездная травма, несовместимая с жизнью".

"Полицейские опросили всех свидетелей очевидцев происшедшего, которые подтвердили, что мужчина бросился под прибывающий электропоезд по собственной инициативе. Сотрудники полиции запросили камеры видеонаблюдения, информация о произошедшем была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене, - заключил Мышляев.

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