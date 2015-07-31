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"Вафельная" разметка, выезд на которую грозит штрафом, появится еще на 70 перекрестках в Москве
24 мая 2018 г. | Время публикации 14:12 | Последние изменения 15:54
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
"Вафельная" разметка, недавно введенная в Правила дорожного движения, до конца года появится на 70 перекрестках Москвы, сообщает портал столичного мэра. Яркая желтая сетка обозначает границы участка, куда запрещено въезжать даже при зеленом сигнале светофора, если впереди образовался затор.

"Некоторые автомобилисты пытаются выскочить на перекресток в последние секунды зеленого сигнала светофора, не успевают проехать и стоят на пересечении улиц, мешая другим водителям. Яркая желтая разметка напомнит, что выезжать на загруженный перекресток нельзя", - отметили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

С начала весны "вафельная" разметка появилась на девяти перекрестках на Котельнической набережной, Большой Лубянке и Сретенке, Смоленской улице, улице Атласова. На площади Тверская Застава и Бакинской улице клетчатую разметку нарисовали на двух перекрестках. Издание "Автовзгляд" приводит полный список участков, где в этом году появится "вафельница".

В их числе пересечение Ленинского проспекта с проездом Апакова, Садовой-Самотечной улицы с Цветным бульваром и Самотечной, 1-й Тверской-Ямской и 2-й Тверской-Ямской с улицей Чаянова, Покровки и Земляного вала, Лубянского проезда с Маросейкой. Разметка наносится по ночам без перекрытия движения, с помощью холодного пластика.

Эксперимент с "вафельной" разметкой стартовал в 2015 году. За три года она появилась на пяти перекрестках - в двух местах на Велозаводской улице, на 2-й Квесисской улице, проспекте Мира и в Театральном проезде. В конце апреля 2018 года вступили в силу утвержденные правительством изменения в Правила дорожного движения, позволяющие наносить вафельницу в городах России. Неправомерное пересечение такой разметки грозит штрафом в тысячу рублей.

Вместе с тем пока остается открытым вопрос о фиксации выезда на "вафельницу" во время затора с помощью дорожных камер. Они применялись в Москве только в 2015 году: тогда было вынесено 6 тысяч постановлений по ст. 12.13.1 КоАП РФ (Нарушение правил проезда перекрестков). Но затем в столичное управление Госавтоинспекции поступило письмо из ГИБДД России, в котором говорилось, что автоматически невозможно достоверно определить, создала ли выехавшая на перекресток машина препятствие для транспорта, который двигается в поперечном направлении.

Кроме того, в ПДД не раскрыто понятие "затор". В итоге практика фиксации таких нарушений автоматизированными системами была признана "нецелесообразной" и прекращена. Однако в ЦОДД заявили, что вопрос об установке камер на перекрестках с новой разметкой "прорабатывается".
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