"Вафельная" разметка, выезд на которую грозит штрафом, появится еще на 70 перекрестках в Москве

31 июля 2015 г. "Вафельная" разметка появилась на трех перекрестках

Для эксперимента выбраны перекрестки на пересечении улицы Велозаводской с улицами Ленинская Слобода и Автозаводской и на пересечении Башиловской и 2-й Квесисской. Специалисты изучат восприятие разметки и безопасность движения.