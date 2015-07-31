"Вафельная" разметка, выезд на которую грозит штрафом, появится еще на 70 перекрестках в Москве

"Вафельная" разметка, недавно введенная в Правила дорожного движения, до конца года появится на 70 перекрестках Москвы, сообщает портал столичного мэра
. Яркая желтая сетка обозначает границы участка, куда запрещено въезжать даже при зеленом сигнале светофора, если впереди образовался затор.
"Некоторые автомобилисты пытаются выскочить на перекресток в последние секунды зеленого сигнала светофора, не успевают проехать и стоят на пересечении улиц, мешая другим водителям. Яркая желтая разметка напомнит, что выезжать на загруженный перекресток нельзя", - отметили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
С начала весны "вафельная" разметка появилась на девяти перекрестках на Котельнической набережной, Большой Лубянке и Сретенке, Смоленской улице, улице Атласова. На площади Тверская Застава и Бакинской улице клетчатую разметку нарисовали на двух перекрестках. Издание "Автовзгляд"
приводит полный список участков, где в этом году появится "вафельница".
В их числе пересечение Ленинского проспекта с проездом Апакова, Садовой-Самотечной улицы с Цветным бульваром и Самотечной, 1-й Тверской-Ямской и 2-й Тверской-Ямской с улицей Чаянова, Покровки и Земляного вала, Лубянского проезда с Маросейкой. Разметка наносится по ночам без перекрытия движения, с помощью холодного пластика.
Эксперимент с "вафельной" разметкой стартовал
в 2015 году. За три года она появилась на пяти перекрестках - в двух местах на Велозаводской улице, на 2-й Квесисской улице, проспекте Мира и в Театральном проезде. В конце апреля 2018 года вступили в силу
утвержденные правительством изменения в Правила дорожного движения, позволяющие наносить вафельницу в городах России. Неправомерное пересечение такой разметки грозит штрафом в тысячу рублей.
Вместе с тем пока остается открытым вопрос о фиксации выезда на "вафельницу" во время затора с помощью дорожных камер. Они применялись в Москве только в 2015 году: тогда было вынесено 6 тысяч постановлений по ст. 12.13.1 КоАП РФ (Нарушение правил проезда перекрестков). Но затем в столичное управление Госавтоинспекции поступило письмо из ГИБДД России, в котором говорилось, что автоматически невозможно достоверно определить, создала ли выехавшая на перекресток машина препятствие для транспорта, который двигается в поперечном направлении.
Кроме того, в ПДД не раскрыто понятие "затор". В итоге практика фиксации таких нарушений автоматизированными системами была признана "нецелесообразной" и прекращена. Однако в ЦОДД заявили, что вопрос об установке камер на перекрестках с новой разметкой "прорабатывается".