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Глава "Альянса зеленых" Александр Закондырин стал кандидатом в мэры Москвы по итогам "зеленых праймериз"
24 мая 2018 г. | Время публикации 15:12 | Последние изменения 15:27
Рубрики: Общество  
 
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Председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин стал победителем в предварительном голосовании (праймериз) по определению единого "зеленого кандидата" на пост мэра Москвы. Об этом говорится в итоговых материалах по праймериз, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Ранее сообщалось, что Закондырин также победил и в офлайн-голосовании по выбору "зеленого кандидата", которое проводилось в минувшее воскресенье, 20 мая. По уточненным данным, лидер "Альянса зеленых" набрал 39,75% голосов, или 1296 голосов в абсолютных числах. Голосование шло во всех 12 административных округах Москвы, а в самом голосовании приняло участие свыше трех тысяч человек.

По итогам онлайн-голосования на сайте зеленыйкандидат.москва лидер "Альянса зеленых" набрал 33,95% голосов или 12578 голосов в абсолютных числах. Второе место заняла член партии "Альянс зеленых" Анастасия Мирсанова, которая набрала 12,08% голосов. Третье место занял член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ Владислав Жуков с 10,18% голосов.

Между тем сам сайт по предварительному голосованию был подвергнут хакерской атаке. "Сегодня на наш сайт зеленыйкандидат.москва произошла хакерская атака. Кто-то пытался взломать наш сайт сегодня ночью и посмотреть, что там", - сказала руководитель Московского фонда развития местного самоуправления Зоя Шаргатова. "Технически пока не могу сказать, что и как, пока только связались с технической поддержкой, и они приняли решение перевести сайт на другой сервер. Пока до конца не разбирались в тонкостях данных атак", - пояснила Шаргатова.

Выборы мэра должны пройти 9 сентября 2018 года - в единый день голосования. О намерении участвовать в них уже объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин и лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин. Действующий мэр Сергей Собянин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца и будет пользоваться поддержкой муниципальных депутатов.

Также о грядущем участии в выборах заявил журналист, руководитель некоммерческой организации "СПИД. Центр" Антон Красовский, который был главой избирательного штаба Михаила Прохорова во время президентской кампании 2012 года. Кандидатом от КПРФ может стать бывший депутат Госдумы и Мосгордумы от КПРФ Вадим Кумин, ставший на днях одним из победителей праймериз от "лево-патриотических сил".
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