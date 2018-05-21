Глава "Альянса зеленых" Александр Закондырин стал кандидатом в мэры Москвы по итогам "зеленых праймериз"

21 мая 2018 г. "Ведомости" узнали о планах Собянина пойти на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем

По словам двух источников издания, решение обусловлено тем, что личный рейтинг политика выше, нежели рейтинг партии "Единая Россия" в столице. Впрочем, и в предыдущий раз, на выборах в 2013 году, Собянин выдвигал свою кандидатуру самостоятельно.