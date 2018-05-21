Глава "Альянса зеленых" Александр Закондырин стал кандидатом в мэры Москвы по итогам "зеленых праймериз"

Председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин стал победителем в предварительном голосовании (праймериз) по определению единого "зеленого кандидата" на пост мэра Москвы. Об этом говорится в итоговых материалах по праймериз, имеющихся в распоряжении ТАСС.
Ранее сообщалось, что Закондырин также победил и в офлайн-голосовании по выбору "зеленого кандидата", которое проводилось в минувшее воскресенье, 20 мая. По уточненным данным, лидер "Альянса зеленых" набрал 39,75% голосов, или 1296 голосов в абсолютных числах. Голосование шло во всех 12 административных округах Москвы, а в самом голосовании приняло участие свыше трех тысяч человек.
По итогам онлайн-голосования на сайте зеленыйкандидат.москва лидер "Альянса зеленых" набрал 33,95% голосов или 12578 голосов в абсолютных числах. Второе место заняла член партии "Альянс зеленых" Анастасия Мирсанова, которая набрала 12,08% голосов. Третье место занял член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ Владислав Жуков с 10,18% голосов.
Между тем сам сайт по предварительному голосованию был подвергнут хакерской атаке. "Сегодня на наш сайт зеленыйкандидат.москва произошла хакерская атака. Кто-то пытался взломать наш сайт сегодня ночью и посмотреть, что там", - сказала
руководитель Московского фонда развития местного самоуправления Зоя Шаргатова.
"Технически пока не могу сказать, что и как, пока только связались с технической поддержкой, и они приняли решение перевести сайт на другой сервер. Пока до конца не разбирались в тонкостях данных атак", - пояснила Шаргатова.
Выборы мэра должны пройти 9 сентября 2018 года - в единый день голосования. О намерении участвовать в них уже объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин и лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин. Действующий мэр Сергей Собянин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца
и будет пользоваться поддержкой муниципальных депутатов.
Также о грядущем участии в выборах заявил журналист, руководитель некоммерческой организации "СПИД. Центр" Антон Красовский
, который был главой избирательного штаба Михаила Прохорова во время президентской кампании 2012 года. Кандидатом от КПРФ может стать бывший депутат Госдумы и Мосгордумы от КПРФ Вадим Кумин, ставший на днях одним из победителей праймериз от "лево-патриотических сил"
.