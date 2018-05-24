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МЧС предупреждает о заморозках в Подмосковье в ночь на субботу
24 мая 2018 г. | Время публикации 18:46 | Последние изменения 18:48
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Московской области в ночь на субботу, 26 мая, предупреждает на своем сайте подмосковное управление МЧС. Специалисты советуют "ограничить выход на улицу детей и престарелых людей, исключить выезды за город".

О заморозках в ночь на субботу сообщает и Гидрометцентр. Пик понижения температуры придется на день пятницы и ночь субботы, отмечают синоптики. Под утро пятницы в Москве прогнозируется всего 8-10 градусов, по области 5-10. Днем солнечно, но воздух прогреется только до 17-19 градусов в столице и до 15-20 в Подмосковье. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду.

В ночь на субботу при слабом ветре минимальная температура в Москве 5-7 градусов, по области 2-7, местами заморозки до минус 2. Днем в Москве солнечно и 18-20 градусов, в Подмосковье 15-20. Кроме того, в субботу ожидается рекордно высокое для 26 мая атмосферное давление - 762 мм, сообщают "Метеоновости". Прежний рекорд для этого дня принадлежит 1992 году - 759 мм. В воскресенье ночью в Москве будет 7-9 градусов (в центре теплее - 10-12), по области плюс 5-10. Днем в столице 21-23 градуса, в районах Подмосковья 19-24.
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