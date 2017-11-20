На популярных маршрутах наземного транспорта введут Apple Pay и Android Pay, разовая поездка подешевеет Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



"Запуск сегодняшней услуги нацелен на то, чтобы, в частности, снять барьеры иностранным пассажирам по пониманию тарифной политики в Москве, чтобы будет особенно актуально в дни проведения чемпионата мира по футболу", - пояснил директор службы доходов и контроля "Мосгортранса" Дмитрий Ерзамаев, слова которого приводит ТАСС.



В ближайшие месяцы бесконтактная оплата проезда появится на маршрутах, проходящих по центру столицы, вблизи крупных спортивных, культурных и развлекательных объектов. Транспорт с новой системой оплаты проезда пометят наклейками на дверях. Сейчас оплатить проезд во всех автобусах, троллейбусах и трамваях столицы можно с помощью смартфонов с технологией NFC.



До конца года на популярных маршрутах московского наземного транспорта появится возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой и смартфонами с функциями Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. Об этом сообщается на сайте "Мосгортранса" . Сервис уже доступен в трамваях N6 и 27. Стоимость проезда при оплате бесконтактным способом составит 40 рублей - на 15 рублей меньше, чем при покупке разового билета у водителя."Запуск сегодняшней услуги нацелен на то, чтобы, в частности, снять барьеры иностранным пассажирам по пониманию тарифной политики в Москве, чтобы будет особенно актуально в дни проведения чемпионата мира по футболу", - пояснил директор службы доходов и контроля "Мосгортранса" Дмитрий Ерзамаев, слова которого приводит ТАСС.В ближайшие месяцы бесконтактная оплата проезда появится на маршрутах, проходящих по центру столицы, вблизи крупных спортивных, культурных и развлекательных объектов. Транспорт с новой системой оплаты проезда пометят наклейками на дверях. Сейчас оплатить проезд во всех автобусах, троллейбусах и трамваях столицы можно с помощью смартфонов с технологией NFC.



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