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На популярных маршрутах наземного транспорта введут Apple Pay и Android Pay, разовая поездка подешевеет
24 ноября 2017 г. | Время публикации 10:29
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
До конца года на популярных маршрутах московского наземного транспорта появится возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой и смартфонами с функциями Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. Об этом сообщается на сайте "Мосгортранса". Сервис уже доступен в трамваях N6 и 27. Стоимость проезда при оплате бесконтактным способом составит 40 рублей - на 15 рублей меньше, чем при покупке разового билета у водителя.

"Запуск сегодняшней услуги нацелен на то, чтобы, в частности, снять барьеры иностранным пассажирам по пониманию тарифной политики в Москве, чтобы будет особенно актуально в дни проведения чемпионата мира по футболу", - пояснил директор службы доходов и контроля "Мосгортранса" Дмитрий Ерзамаев, слова которого приводит ТАСС.

В ближайшие месяцы бесконтактная оплата проезда появится на маршрутах, проходящих по центру столицы, вблизи крупных спортивных, культурных и развлекательных объектов. Транспорт с новой системой оплаты проезда пометят наклейками на дверях. Сейчас оплатить проезд во всех автобусах, троллейбусах и трамваях столицы можно с помощью смартфонов с технологией NFC.

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