Линию метро из Коммунарки проведут глубже в центр Москвы

1 июля 2017 г. Проект новой линии московского метро до района Коммунарка проходит экспертизу

Проектируемая линия метро свяжет станцию "Улица новаторов" Третьего пересадочного контура и район Коммунарка в Новой Москве. Предполагается, что на этом участке откроются семь новых станций.