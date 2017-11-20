Линию метро из Коммунарки проведут глубже в центр Москвы

Столичные власти решили продлить линию метро из поселка Коммунарка в Новой Москве до Московского центрального кольца (МЦК), сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста. Ранее планировалось, что новая линия свяжет присоединенные к столице территории со строящейся станцией второго кольца метро "Улица Новаторов".
"Планируется, что на дополнительном участке ветки длиной 6,5 километра будут располагаться три станции: "Улица Строителей", "Академическая", "Севастопольский проспект", - заявил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
Станция "Улица Строителей" расположится вдоль Ленинского проспекта у пересечения с Ломоносовским проспектом. "Академическая" появится рядом с одноименной станцией Калужско-Рижской линии подземки. "Севастопольский проспект" же будет пересадочным со станцией "Крымская" МЦК.
Столичные власти считают, что продление линии позволит "повысить градостроительную привлекательность" проектируемой ветки, снизить загрузку южных участков действующих линий метрополитена, а также сократить время в пути из Новой Москвы ориентировочно до 20 минут.
Напомним, ранее на участке из Коммунарки до второго кольца метро планировалось возвести семь станций: "Улица новаторов", "Улица академика Опарина", "Улица генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка" и "Столбово". Заммэра Москвы Марат Хуснуллин оценивал
стоимость подобного строительства примерно в 90 миллиардов рублей. Очевидно, что теперь затраты на реализацию проекта ощутимо возрастут.