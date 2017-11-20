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Столичная полиция ищет родителей найденного на улице подростка, который не может рассказать о себе
24 ноября 2017 г. | Время публикации 11:17 | Последние изменения 15:10
Рубрики: Происшествия  
 
МВД России
Столичная полиция ищет родителей подростка, обнаруженного на улице без верхней одежды. Мальчик плохо разговаривает и не может рассказать о себе и о том, что с ним случилось, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

20 ноября около пяти часов утра водитель, проезжавший по Шереметьевской улице в районе дома 19, заметил ребенка на проезжей части. Мужчина обратился в полицию, прибывшие сотрудники дали мальчику одежду и отвезли в отделение по району Марьина Роща. Сейчас подросток находится в больнице, его родители разыскиваются.

Столичная полиция публикует фото мальчика и его приметы: на вид 14-16 лет, рост около 160 см, темные волосы, глаза карие. Всех, кто знает что-либо о ребенке и его родных, просят звонить по телефону: 8 (495) 684-14-96 или в службу 102 (c мобильных телефонов - 112.
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