При строительстве дороги у ТЦ "Мега Теплый Стан" обвалился грунт, двух рабочих засыпало землей Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



По словам источника агентства, инцидент произошел при строительстве дороги на внешней стороне МКАД. Площадь обвала составила 5 квадратных метров. В пресс-службе компании IKEA уточнили, что пострадавшие - сотрудники подрядной организации, занятой на строительстве развязки. У одного рабочего сломана нога, другой в более тяжелом состоянии, передает Двух рабочих завалило землей при обвале котлована возле ТЦ "Мега Теплый Стан" на 21-м километре Калужского шоссе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.По словам источника агентства, инцидент произошел при строительстве дороги на внешней стороне МКАД. Площадь обвала составила 5 квадратных метров. В пресс-службе компании IKEA уточнили, что пострадавшие - сотрудники подрядной организации, занятой на строительстве развязки. У одного рабочего сломана нога, другой в более тяжелом состоянии, передает агентство "Москва" . Причины обвала выясняются.



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