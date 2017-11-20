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В одном из старейших трамвайных депо, за сохранность которого опасались москвичи, откроется фуд-маркет
24 ноября 2017 г. | Время публикации 12:57 | Последние изменения 15:06
Рубрики: Архитектура, Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Миусское трамвайное депо на Лесной улице, одно из старейших в Москве, превратится в фуд-маркет по примеру Даниловского и Усачевского рынков. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в ресторанной отрасли. По данным издания, там будут продавать сельскохозяйственную продукцию, откроют кафе и рестораны.

Миусское травмайное депо сдано в аренду на 49 лет, ежегодный платеж составляет 120,6 миллиона рублей. По условиям торгов арендатор, инвестиционная группа "Сигма", обязуется отреставрировать архитектурный памятник и приспособить его к современным условиям. По данным газетам, единственным запретом стало размещение на территории депо вредных производств. Ранее сообщалось, что там также будет запрещено производство, "загрязняющее интерьер", хранение взрывчатых, пожароопасных и отравляющих веществ, а также "шумная и экологически вредная деятельность".

В начале ноября Миусский трамвайный парк был признан памятником культурного наследия регионального значения, до этого он носил статус выявленного объекта культурного наследия. В число охраняемых вошло пять зданий - административно-жилой корпус, большой вагонный сарай, мастерская, вагонный сарай с котельной, кладовая с проходной, а также ограда вокруг трамвайного парка, уточняется на сайте мэрии. Реставрацию планируется завершить в апреле 2019 года.

После закрытия депо в 2014 году в интернете публиковались планы строительства на его месте коммерческой недвижимости площадью 50 тысяч квадратных метров. В мэрии заявляли, что в депо может появиться музей пассажирского транспорта. Летом 2017 года депутат Мосгордумы Елена Шувалова сообщила о разрушениях в комплексе и нарушениях при проведении торгов. По ее данным, были демонтированы ворота и окна, некие работы велись и внутри.

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