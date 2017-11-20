В одном из старейших трамвайных депо, за сохранность которого опасались москвичи, откроется фуд-маркет

12 июля 2017 г. Отпраздновав День московского транспорта, чиновники принялись за разорение исторического троллейбусного парка

Троллейбусный парк N4 имени Щепетильникова, созданный в 1874 году как депо конно-железных дорог, был родоначальником сети общественного транспорта Москвы. Статус выявленного объекта культурного наследия не уберег его от городских властей.