Москвичи испугались за Воронцовский парк, где ради прокладки кабеля вырубят больше сотни деревьев Экология Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



"Совершенно непонятно, зачем вырубать большое число деревьев, если сам кабель планируется проводить на границе парка. По-прежнему непонятно, почему не положить его в щадящем режиме, например, под дорогой на улице Пилюгина", - пишет москвичка. Она также добавила, что есть большая вероятность потерять вековые дубы у забора рядом с улицей, поскольку, судя по плану, кабель пройдет совсем возле них. Это означает, что рабочие повредят деревьям корневую систему.



Кроме того, Сидельникова обратила внимание, что проект "отрезает" часть территории парка под строительство временного переходного пункта площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Он появится в десятке шагов от детской и спортивной площадок. "Почему нельзя установить этот переходный пункт на островке с газоном у опоры ЛЭП?" - возмутилась активистка.



Примечательно, что столь вредительские планы не проходили публичные слушания, а жителей о предстоящих работах не оповещали. "Если бы не не гражданские активисты, которые интересуются документами на сайте мэрии, мы бы вообще узнали об этих планах только с приездом бульдозеров", - подчеркнула автор публикации.



Окончание общественных обсуждений акта госэкспертизы по этому проекту намечено на 6 декабря этого года. Сидельникова призвала неравнодушных москвичей "завалить" мэрию обращениями с требованием защитить парк. "Можно написать депутатам Мосгордумы и Госдумы, в администрацию президента - куда угодно, главное чтобы обращений было много. Без нас защитить парк некому", - заключила активистка. Отметим, что в ее публикации в Facebook приводится примерный текст обращения и адрес электронной приемной мэрии. Жители Обручевского района на юго-западе Москвы в октябре обеспокоились судьбой Воронцовского парка, который столичные власти собрались превратить в "филиал парка Горького" . Однако теперь островку природы угрожает новая напасть: в рамках переноса под землю линий электропередач под вырубку там попадет более ста деревьев. Как отмечает на своей странице в Facebook активистка Ольга Сидельникова, подобное решение властей не имеет никакого смысла."Совершенно непонятно, зачем вырубать большое число деревьев, если сам кабель планируется проводить на границе парка. По-прежнему непонятно, почему не положить его в щадящем режиме, например, под дорогой на улице Пилюгина", - пишет москвичка. Она также добавила, что есть большая вероятность потерять вековые дубы у забора рядом с улицей, поскольку, судя по плану, кабель пройдет совсем возле них. Это означает, что рабочие повредят деревьям корневую систему.Кроме того, Сидельникова обратила внимание, что проект "отрезает" часть территории парка под строительство временного переходного пункта площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Он появится в десятке шагов от детской и спортивной площадок. "Почему нельзя установить этот переходный пункт на островке с газоном у опоры ЛЭП?" - возмутилась активистка.Примечательно, что столь вредительские планы не проходили публичные слушания, а жителей о предстоящих работах не оповещали. "Если бы не не гражданские активисты, которые интересуются документами на сайте мэрии, мы бы вообще узнали об этих планах только с приездом бульдозеров", - подчеркнула автор публикации.Окончание общественных обсуждений акта госэкспертизы по этому проекту намечено на 6 декабря этого года. Сидельникова призвала неравнодушных москвичей "завалить" мэрию обращениями с требованием защитить парк. "Можно написать депутатам Мосгордумы и Госдумы, в администрацию президента - куда угодно, главное чтобы обращений было много. Без нас защитить парк некому", - заключила активистка. Отметим, что в ее публикации в Facebook приводится примерный текст обращения и адрес электронной приемной мэрии.



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