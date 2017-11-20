У метро "Аэропорт" четверых рабочих придавило бетонной плитой

24 ноября 2017 г. При строительстве дороги у ТЦ "Мега Теплый Стан" обвалился грунт, двух рабочих засыпало землей

Инцидент произошел при строительстве развязки на 21-м километре Калужского шоссе. Пострадавшие госпитализированы, у одного рабочего сломана нога, другой в более тяжелом состоянии. Причины обвала выясняются.