NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
25
ноября
pda
Поиск
Архив

У метро "Аэропорт" четверых рабочих придавило бетонной плитой
24 ноября 2017 г. | Время публикации 18:38 | Последние изменения 19:10
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Столичное управление Следственного комитета РФ начало проверку после того, как на улице Острякова в Хорошевском районе четверым рабочим придавило ноги бетонной плитой. Об этом агентству "Москва" рассказала представитель ведомства Юлия Иванова.

По ее словам, к настоящему моменту рабочие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь. На место происшествия выехали следователи для установления обстоятельств и причин произошедшего.

Между тем "Газета.Ru" со ссылкой на собственного корреспондента передает, что инцидент произошел в непосредственной близости от станции метро "Аэропорт". При этом портал пишет, что там обвалился грунт из-за строительных работ, в результате чего четыре человека упали в яму.

Схожий инцидент произошел сегодня утром возле ТЦ "Мега Теплый Стан" на 21-м километре Калужского шоссе. Двух рабочих там завалило землей при обвале котлована. У одного рабочего сломана нога, другой в более тяжелом состоянии. Пострадавшие - сотрудники подрядной организации, занятой на строительстве развязки.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
При строительстве дороги у ТЦ "Мега Теплый Стан" обвалился грунт, двух рабочих засыпало землей
24 ноября 2017 г.
При строительстве дороги у ТЦ "Мега Теплый Стан" обвалился грунт, двух рабочих засыпало землей
Инцидент произошел при строительстве развязки на 21-м километре Калужского шоссе. Пострадавшие госпитализированы, у одного рабочего сломана нога, другой в более тяжелом состоянии. Причины обвала выясняются.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
25.11.2017   3:38
0
23:00 00:00 01:00 02:00 03:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 25 ноября 2017 г. // Последняя новость 24 ноября 2017 г. 18:38
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>