У метро "Аэропорт" четверых рабочих придавило бетонной плитой

Столичное управление Следственного комитета РФ начало проверку после того, как на улице Острякова в Хорошевском районе четверым рабочим придавило ноги бетонной плитой. Об этом агентству "Москва"
рассказала представитель ведомства Юлия Иванова.
По ее словам, к настоящему моменту рабочие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь. На место происшествия выехали следователи для установления обстоятельств и причин произошедшего.
Между тем "Газета.Ru"
со ссылкой на собственного корреспондента передает, что инцидент произошел в непосредственной близости от станции метро "Аэропорт". При этом портал пишет, что там обвалился грунт из-за строительных работ, в результате чего четыре человека упали в яму.
Схожий инцидент произошел
сегодня утром возле ТЦ "Мега Теплый Стан" на 21-м километре Калужского шоссе. Двух рабочих там завалило землей при обвале котлована. У одного рабочего сломана нога, другой в более тяжелом состоянии. Пострадавшие - сотрудники подрядной организации, занятой на строительстве развязки.