200 автобусов запустят для перевозки пассажиров на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



Автобусы особо большого класса будут курсировать по выделенным полосам с интервалами в 40-50 секунд. Кроме того, будут усилены регулярные маршруты автобусов номер 89, 177, 279 и 669.



Напомним, с 28 октября по 3 ноября станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" будут



На некоторых улицах также изменится организация дорожного движения. Так, будет отменена парковка на улице Вострухина в районе дома 7, на улице Авиаконструктора Миля - от улицы Генерала Кузнецова до улицы Маршала Полубоярова. Кроме того, будут ограничены выезды на Волгоградский проспект с Жигулевской улицы, Есенинского бульвара, улицы Академика Скрябина, Ташкентской улицы, Самаркандского бульвара, а также выезд с улицы Кирова на улицу Генерала Кузнецова. Также будет закрыт участок улицы Хлобыстова от Рязанского проспекта до улицы Вострухина. Мосгортранс запустит 200 компенсационных автобусов на время закрытия с 28 октября по 3 ноября станций "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Как сообщается на сайте предприятия, в эти дни будут курсировать три специально организованных маршрута: М1 от станции метро "Лермонтовский проспект" до станции метро "Выхино", М2 от станции метро "Жулебино" до станции метро "Выхино" и М3 от станции метро "Котельники" до станции метро "Кузьминки". Проезд на этих маршрутах будет бесплатным.Автобусы особо большого класса будут курсировать по выделенным полосам с интервалами в 40-50 секунд. Кроме того, будут усилены регулярные маршруты автобусов номер 89, 177, 279 и 669.Напомним, с 28 октября по 3 ноября станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" будут временно закрыты для пассажиров в связи с сооружением перегонного тоннеля для Кожуховской линии, открытие которой запланировано на 2018 год. Поезда будут курсировать только до станции "Выхино". В обычном режиме работа станций будет возобновлена 4 ноября.На некоторых улицах также изменится организация дорожного движения. Так, будет отменена парковка на улице Вострухина в районе дома 7, на улице Авиаконструктора Миля - от улицы Генерала Кузнецова до улицы Маршала Полубоярова. Кроме того, будут ограничены выезды на Волгоградский проспект с Жигулевской улицы, Есенинского бульвара, улицы Академика Скрябина, Ташкентской улицы, Самаркандского бульвара, а также выезд с улицы Кирова на улицу Генерала Кузнецова. Также будет закрыт участок улицы Хлобыстова от Рязанского проспекта до улицы Вострухина.



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Станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" будут закрыты для пассажиров с 28 октября по 3 ноября в связи с работами на Кожуховской линии. Для проезда пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов.

