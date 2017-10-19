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Нуждающимся семьям с детьми выдадут электронные социальные сертификаты
24 октября 2017 г. | Время публикации 13:52
Рубрики: Общество  
 
Нуждающиеся столичные семьи с детьми смогут получать социальную помощь по электронным сертификатам на постоянной основе. Как сообщает РИАМО со ссылкой на данные пресс-службы мэра и правительства Москвы, средства на реализацию программы предусмотрены в проекте бюджета города Москвы на 2018-2020 годы.

С 1 марта 2016 года в Москве проводился эксперимент по оказанию адресной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Нуждающаяся семья может обратиться в центр социальной помощи, центр поддержки семьи и детства или территориальный центр социального обслуживания и получить электронный сертификат. С помощью него можно приобрести одежду, обувь, игрушки и прочие необходимые вещи в магазинах, где продаются детские товары и которые могут технически обслуживать социальную карту.

Эксперимент сначала должен был пройти до 31 декабря 2016 года, а после его продлили до 31 декабря 2017 года: власти признали проект успешным. В 2016 году нуждающимся семьям с детьми выдали 37,2 тысячи электронных сертификатов по две тысячи рублей. По итогам 2017 года планируется выдать около 65,5 тысяч сертификатов на общую сумму в 131 миллион рублей.

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Вторник, 24 октября 2017 г. // Последняя новость 13:52
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