В Мосгордуме забраковали предложения по созданию стены памяти в честь вокалиста Linkin Park Общество Рубрики: Культура

Агентство городских новостей "Москва"



"Были предложены пару мест, но они для этого никаким образом не годятся, потому что, судя по их словам, большое количество поклонников. Значит, предполагается, что поклонники будут приходить на это место, возможно, кто-то захочет играть. А эти места, которые они предлагали, не подходят для такой площадки", - подчеркнул депутат.



Он также отметил, что столичным властям пока не понятно, насколько у горожан "существует интерес" к фигуре Беннингтона. "Мы предложили, чтобы понять и оценить количество поклонников и его значение в шоу-бизнесе, в музыкальной жизни нашей Москвы, провести в одном из парков фестиваль, посвященный ему", - рассказал Герасимов. По его словам, среди поклонников Linkin Park нашлись желающие организовать подобное мероприятие, которые поставят чиновников в известность, когда подобные планы приобретут более четкие очертания.



Идея о создании в Москве стены памяти в честь Беннингтона



Напомним, 41-летний вокалист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля в своем доме в Калифорнии. По информации СМИ, в последние годы певец боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Предложение фанатов Linkin Park по созданию стены памяти с граффити в честь скончавшегося вокалиста группы Честера Беннингтона на данный момент совершенно не проработано, а потому не может быть одобрено городскими властями. С таким заявлением в беседе с агентством "Москва" выступил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов."Были предложены пару мест, но они для этого никаким образом не годятся, потому что, судя по их словам, большое количество поклонников. Значит, предполагается, что поклонники будут приходить на это место, возможно, кто-то захочет играть. А эти места, которые они предлагали, не подходят для такой площадки", - подчеркнул депутат.Он также отметил, что столичным властям пока не понятно, насколько у горожан "существует интерес" к фигуре Беннингтона. "Мы предложили, чтобы понять и оценить количество поклонников и его значение в шоу-бизнесе, в музыкальной жизни нашей Москвы, провести в одном из парков фестиваль, посвященный ему", - рассказал Герасимов. По его словам, среди поклонников Linkin Park нашлись желающие организовать подобное мероприятие, которые поставят чиновников в известность, когда подобные планы приобретут более четкие очертания.Идея о создании в Москве стены памяти в честь Беннингтона впервые прозвучала еще в конце июля. "Ребята нам пишут с такими предложениями, сейчас все пока на стадии идеи. Планируется на одной из уличных стен Москвы разместить гигантский арт, посвященный Честеру. Сейчас собираются предложения о месте", - рассказывали в фан-сообществе Linkin Park.Напомним, 41-летний вокалист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля в своем доме в Калифорнии. По информации СМИ, в последние годы певец боролся с наркотической и алкогольной зависимостью.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 28 июля 2017 г. В столице может появиться стена памяти вокалиста Linkin Park

На одной из уличных стен Москвы планируется разместить гигантский арт-проект, посвященный вокалисту Linkin Park Честеру Беннингтону. Создание граффити будет предварительно согласовано с администрацией района и округа.

