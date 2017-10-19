Москвича задержали за танцы на крыше полицейской машины

29 декабря 2014 г. Столичного регулировщика проверяют после танца на посту

Очевидцы сняли на видеорегистратор сотрудника московской Госавтоинспекции, танцующего на улице около Казанского вокзала в форме и с жезлом в руке. Его личность установлена, проводится проверка.