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Москвича задержали за танцы на крыше полицейской машины
24 октября 2017 г. | Время публикации 10:56 | Последние изменения 11:28
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Столичные полицейские задержали нарушителя, запрыгнувшего на служебный автомобиль и повредившего крышу машины, танцуя на ней. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, накануне вечером полицейские выехали на сообщение о нарушении общественного порядка в районе Медведково. Когда полицейские прибыли на место, некий мужчина запрыгнул на их автомобиль, и, танцуя, продавил крышу и повредил свето-звуковые устройства.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили факт происшествия, уточнив, что инцидент произошел 23 октября в 22:40 на улице Молодцова, д. 3. 25-летний житель столицы доставлен в отдел полиции, материалы по факту произошедшего направлены в органы следствия для принятия процессуального решения.

Подобный инцидент произошел в 2014 году, когда в сети появился видеоролик, на котором запечатлен сотрудник московской Госавтоинспекции, танцующий на улице в форме и с жезлом в руке. Очевидцы сняли автоинспектора на видеорегистратор около Казанского вокзала. Действия полицейского не помешали дорожному движению, полиция начала служебную проверку в отношении танцующего сотрудника, однако о результатах ее не сообщалось.

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Вторник, 24 октября 2017 г. // Последняя новость 13:52
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