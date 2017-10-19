В Марьино ребенок провалился в оставленный открытым канализационный люк

В столичном районе Марьино в районе дома 12 по Луговому проезду несовершеннолетний провалился в открытый канализационный люк. Об этом агентству "Москва"
сообщил источник в экстренных службах города.
На место происшествия оперативно выехала бригада скорой помощи. При этом собеседник агентства не уточнил, в каком состоянии находится пострадавший ребенок. Обстоятельства инцидента в настоящий момент устанавливаются, отметил источник.
Подобные инциденты в столице происходят не впервые. Предыдущий резонансный случай произошел
на Осеннем бульваре, где четырехлетний мальчик упал в канализационный колодец. Тогда ребенок получил сотрясение головного мозга и тупую травму живота. Его госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы имени Сперанского.