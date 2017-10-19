В Марьино ребенок провалился в оставленный открытым канализационный люк

29 сентября 2017 г. В Тверском районе вместо детской площадки жители получили "недодел" со строительным мусором и ямами (ФОТО)

Уже на протяжении нескольких месяцев работы во дворе дома не ведутся, а москвичам и их детям предлагается гулять между открытых канализационных люков. Раньше на этом месте был уютный сквер.