Жители Гагаринского района получили вместо пункта раздельного сбора отходов стихийную помойку (ФОТО)

На улице Академика Зельдовича в Гагаринском районе Москвы недавно был оборудован экологический пункт раздельного сбора мусора, но по назначению его никто использовать так и не стал. В результате жильцы окрестных домов получили в соседи стихийную свалку, убирать которую коммунальщики вовсе не торопятся.
Москвичка Ирина Ермолаева, поднявшая данный вопрос на обсуждение в сообществе жителей Гагаринского района в Facebook
, констатирует, что идея раздельного сбора мусора положительная, "но не с нашими службами". "У нас будет именно так", - выразила сожаление Ермолаева, сопроводив свою публикацию фотографией образовавшейся на улице помойки.
Интернет-пользователи отмечают, что, судя по типу наваленного мусора, ответственными за эту свалку являются сами коммунальщики. "В чем виноват сам пункт?" - подчеркнула одна участниц сообщества. Другая москвичка, глядя на фотографию, иронизирует: "Нет окна для выброса шкафов".