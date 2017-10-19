Жители Гагаринского района получили вместо пункта раздельного сбора отходов стихийную помойку (ФОТО)

20 октября 2017 г. Блогеры высмеяли "инноваторов" в Сколково, выдавших обычную урну за емкость для раздельного сбора мусора

На форуме в Сколково были представлены урны для раздельного сбора мусора. Когда один из посетителей попытался открыть урну, выяснилось, что внутри урны был один пакет, а перегородка, разделяющая мусор, отсутствует.