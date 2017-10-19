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Жители Гагаринского района получили вместо пункта раздельного сбора отходов стихийную помойку (ФОТО)
24 октября 2017 г. | Время публикации 15:52 | Последние изменения 17:02
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
На улице Академика Зельдовича в Гагаринском районе Москвы недавно был оборудован экологический пункт раздельного сбора мусора, но по назначению его никто использовать так и не стал. В результате жильцы окрестных домов получили в соседи стихийную свалку, убирать которую коммунальщики вовсе не торопятся.

Москвичка Ирина Ермолаева, поднявшая данный вопрос на обсуждение в сообществе жителей Гагаринского района в Facebook, констатирует, что идея раздельного сбора мусора положительная, "но не с нашими службами". "У нас будет именно так", - выразила сожаление Ермолаева, сопроводив свою публикацию фотографией образовавшейся на улице помойки.



Интернет-пользователи отмечают, что, судя по типу наваленного мусора, ответственными за эту свалку являются сами коммунальщики. "В чем виноват сам пункт?" - подчеркнула одна участниц сообщества. Другая москвичка, глядя на фотографию, иронизирует: "Нет окна для выброса шкафов".
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