Автомобилистам рекомендуют выезжать в город только на зимней резине Погода Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Сообщается, что движение в городе в утренние часы пик местами затруднено в связи с ухудшением погодных условий: температура воздуха опускается ниже ноля градусов, местами идет снег, на дорогах образуется гололед, особенно в утренние и ночные часы. В утренний и вечерний час пик ожидается увеличение загруженности дорог как в центре, так и на ТТК и вылетных магистралях в область.



Во избежание роста числа аварий и осложнения дорожно-транспортной ситуации автомобилистов, сменивших летнюю резину на зимнюю, просят быть более внимательными и аккуратными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. ГКУ "Центр организации дорожного движения" настоятельно рекомендует водителям выезжать на автомобиле только на зимней резине, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе учреждения. Не успевших сменить резину просят воспользоваться общественным транспортом.Сообщается, что движение в городе в утренние часы пик местами затруднено в связи с ухудшением погодных условий: температура воздуха опускается ниже ноля градусов, местами идет снег, на дорогах образуется гололед, особенно в утренние и ночные часы. В утренний и вечерний час пик ожидается увеличение загруженности дорог как в центре, так и на ТТК и вылетных магистралях в область.Во избежание роста числа аварий и осложнения дорожно-транспортной ситуации автомобилистов, сменивших летнюю резину на зимнюю, просят быть более внимательными и аккуратными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.



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