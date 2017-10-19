Сергей Собянин будет баллотироваться на новый срок на выборах мэра Москвы

13 сентября 2017 г. Гудков и Митрохин поспорили о шансах друг друга выдвинуться в мэры от "Яблока"

Митрохин вызвал Гудкова на дебаты, а затем, получив отказ, назвал того "слабаком". Гудков же заявил, что в дебатах нет никакого смысла, поскольку кандидат от "Яблока" все равно будет выбран на региональной конференции партии.