Сергей Собянин будет баллотироваться на новый срок на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин снова выдвинет свою кандидатуру в мэры Москвы, чтобы закончить начатые в городе реформы. Об этом нынешний мэр заявил в интервью "Ведомостям"
, одновременно отказавшись обсуждать циркулирующие в СМИ слухи о возможности стать новым премьер-министром страны
.
"Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе. Я говорю, в частности, о здравоохранении: мы изменили структуру, но там еще нужно многое поднастроить, чтобы система стала действительно комфортной и качественной. Огромные заделы у нас в строительстве метро, транспортных коммуникаций. Казалось бы, оно и само по себе будет строиться, но в нашей стране само по себе ничего не делается. Стоит чуть-чуть расслабиться, не уследить за расходами, и <...> все остановится. И мне будет очень неприятно и больно, если это произойдет", - заявил мэр.
О желании участвовать в выборах мэра в сентябре 2018 года уже заявляли экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков
и лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин
, кандидаты от остальных партий пока неизвестны. Депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков, также заявлявший о своих амбициях кандидата, недавно был назначен губернатором Орловской области.
По мнению экспертов, вероятность проведения в Москве конкурентной кампании довольно высока: в правительстве Москвы заявили о приверженности "честным выборам", а для самого Собянина они могут стать своего рода "тестом" на поддержку со стороны москвичей. Кроме того, власти нужен "обкатанный" кандидат на выборах мэра, и уход Собянина в премьер-министры может серьезно этому помешать. В то же время явка лоялистов на выборах мэра будет ниже, чем на президентских, так как дважды за год мобилизовать москвичей сложно: предположительно она составит 32-35 процентов.
Эксперты также отмечают, что администрация президента заинтересована в появлении нового политика на протестном поле, который бы стал конкурентом Алексею Навальному, в качестве которого рассматривается Дмитрий Гудков. Кроме того, муниципальные выборы показали наличие в Москве запроса на обновление руководства
: многих чиновников критикуют чаще, чем мэра, что может создать трудности для власти. Если на выборах президента не будет кандидата для протестного голосования, способом выказать протест может стать голосование на выборах мэра.
Ранее Bloomberg сообщил, что с приближением даты выборов Президента РФ активизировались лоббисты, выступающие за замену нынешнего главы правительства Дмитрия Медведева более сильным управленцем, способным предпринять больше усилий "для оживления барахлящей экономики". По словам источников, среди возможных кандидатов на пост премьера называют председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и главу Минпромторга Дениса Мантурова.