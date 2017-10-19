Мост в форме морской волны появится в столичном зоопарке

В Московском зоопарке построят пешеходный мост-волну, который станет дублером существующего моста через Большую Грузинскую улицу. Архитектурный проект дизайнерского моста одобрен Москомархитектурой, сообщается на портале столичной мэрии
.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, при создании проекта авторы обращались к опыту архитекторов, работающих в футуристическом стиле или стиле биотек, предполагающем использование природных форм. Ярким примером такого стиля является подвесной пешеходный мост Campo Volantin в испанском городе Бильбао. Мост в столичном зоопарке будет представлять собой белую ажурную конструкцию высотой 12 метров и протяженностью 22 метров, которая будет напоминать по форме морскую волну.
Новый мост будет в два раза шире нынешнего и будет снабжен двумя входами-выходами с каждой стороны и подогревающимися ступенями. Для посетителей его планируют открыть осенью 2018 года, перекрывать существующий бетонный мост во время строительных работ не планируется.
О строительстве моста-дублера, который призван справиться с большим потоком посетителей, сообщалось еще в 2014 году: тогда было известно, что сооружение будет представлять собой однопролетный мост шириной три метра с опорами в виде двух башен
, снабженный подъемниками для инвалидов. Что же касается нынешних планов, то, помимо моста, на территории зоопарка планируется создать детский зоопарк
, отвечающий всем требованиям по содержанию животных, приспособленный для пользования в любую погоду. Территорию зоопарка разделят на функциональные зоны, куда войдут входная зона отдыха, здание фермы с хозяйственным двором и контактной площадкой, экспозиция домашних птиц, большой вольер для птиц, информационный центр с кафе, а также всесезонная игровая площадка под открытым небом.