NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
24
октября
pda
Поиск
Архив

Мост в форме морской волны появится в столичном зоопарке
24 октября 2017 г. | Время публикации 10:14 | Последние изменения 10:45
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В Московском зоопарке построят пешеходный мост-волну, который станет дублером существующего моста через Большую Грузинскую улицу. Архитектурный проект дизайнерского моста одобрен Москомархитектурой, сообщается на портале столичной мэрии.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, при создании проекта авторы обращались к опыту архитекторов, работающих в футуристическом стиле или стиле биотек, предполагающем использование природных форм. Ярким примером такого стиля является подвесной пешеходный мост Campo Volantin в испанском городе Бильбао. Мост в столичном зоопарке будет представлять собой белую ажурную конструкцию высотой 12 метров и протяженностью 22 метров, которая будет напоминать по форме морскую волну.

Новый мост будет в два раза шире нынешнего и будет снабжен двумя входами-выходами с каждой стороны и подогревающимися ступенями. Для посетителей его планируют открыть осенью 2018 года, перекрывать существующий бетонный мост во время строительных работ не планируется.

О строительстве моста-дублера, который призван справиться с большим потоком посетителей, сообщалось еще в 2014 году: тогда было известно, что сооружение будет представлять собой однопролетный мост шириной три метра с опорами в виде двух башен, снабженный подъемниками для инвалидов. Что же касается нынешних планов, то, помимо моста, на территории зоопарка планируется создать детский зоопарк, отвечающий всем требованиям по содержанию животных, приспособленный для пользования в любую погоду. Территорию зоопарка разделят на функциональные зоны, куда войдут входная зона отдыха, здание фермы с хозяйственным двором и контактной площадкой, экспозиция домашних птиц, большой вольер для птиц, информационный центр с кафе, а также всесезонная игровая площадка под открытым небом.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Детский зоопарк на Большой Грузинской обновят и реконструируют
20 октября 2017 г.
Детский зоопарк на Большой Грузинской обновят и реконструируют
На территории детского зоопарка появятся здание фермы с хозяйственным двором и контактной площадкой, информационный центр с кафе, а также всесезонная игровая площадка, пруды и два фонтана, один из которых будет питьевым.
7 апреля 2014 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
24.10.2017   13:50
5
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 24 октября 2017 г. // Последняя новость 13:52
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>