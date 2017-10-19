Мост в форме морской волны появится в столичном зоопарке

20 октября 2017 г. Детский зоопарк на Большой Грузинской обновят и реконструируют

На территории детского зоопарка появятся здание фермы с хозяйственным двором и контактной площадкой, информационный центр с кафе, а также всесезонная игровая площадка, пруды и два фонтана, один из которых будет питьевым.