Строящуюся конечную станцию "желтой" ветки метро официально назвали "Рассказовкой"

7 октября 2017 г. Весной может быть запущен участок метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка"

Столичные власти обещают запустить участок Калининско-Солнцевской линии столичной подземки от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" в марте 2018 года.