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Строящуюся конечную станцию "желтой" ветки метро официально назвали "Рассказовкой"
24 октября 2017 г. | Время публикации 14:31 | Последние изменения 15:00
Рубрики: Метрополитен  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Столичные власти во вторник, 24 октября, окончательно утвердили название строящейся станции "Рассказовка", которая замкнет Калининско-Солнцевскую линию московского метрополитена. Об этом, как передает ТАСС, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума в здании городского правительства.

"Строящейся конечной станции Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена присвоено официальное наименование - "Рассказовка" - в связи с ее расположением в непосредственной близости от одноименной деревни", - заявил градоначальник. Ранее название "Рассказовка" считалось рабочим.

В начале октября заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строительство станции "Рассказовка" может завершиться уже к концу года, но полноценно запустят ее для пассажиров только весной. Точная дата зависит от испытаний и обкатки составов на данном участке.

Калининско-Солнцевская линия является восьмой линией Московского метрополитена. Она была открыта в 1979 г. Сейчас линия разделена на два отрезка: "Третьяковская"-"Новокосино", протяженностью 16,5 километра и "Деловой центр"-"Раменки", протяженностью 10,7 километра.
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