Строящуюся конечную станцию "желтой" ветки метро официально назвали "Рассказовкой"

Столичные власти во вторник, 24 октября, окончательно утвердили название строящейся станции "Рассказовка", которая замкнет Калининско-Солнцевскую линию московского метрополитена. Об этом, как передает ТАСС, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума в здании городского правительства.
"Строящейся конечной станции Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена присвоено официальное наименование - "Рассказовка" - в связи с ее расположением в непосредственной близости от одноименной деревни", - заявил градоначальник. Ранее название "Рассказовка" считалось рабочим.
В начале октября заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строительство станции "Рассказовка" может завершиться уже к концу года, но полноценно запустят ее для пассажиров только весной
. Точная дата зависит от испытаний и обкатки составов на данном участке.
Калининско-Солнцевская линия является восьмой линией Московского метрополитена. Она была открыта в 1979 г. Сейчас линия разделена на два отрезка: "Третьяковская"-"Новокосино", протяженностью 16,5 километра и "Деловой центр"-"Раменки", протяженностью 10,7 километра.