У строителей в парке "Зарядье" украли оборудование

В столичном парке "Зарядье" неизвестные пробрались в подсобное помещение строителей здания филармонии и похитили оттуда оборудование, а также около 200 электроприводов, сообщает телеканал "360"
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника телеканала, инцидент произошел утром в понедельник, 23 октября. Руководитель проекта обнаружил открытой дверь в помещение одной из компаний-подрядчиков строительства. По его словам, никаких повреждений в навесном замке он не заметил.
В настоящий момент представители подрядчика выясняют, кто именно мог забрать оборудование. К расследованию инцидента подключилась и столичная полиция.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов признал, что парк "мог бы быть доделан лучше" перед открытием, а сам он "торопился" успеть к визиту президента Путина
, приуроченному ко Дню города, и это привело к тому, что парк придется достраивать. По его словам, архитектурный смысл парка заключался в том, чтобы отразить "приоритеты власти" в архитектуре, доказать, что современные архитекторы могут создать нечто уникальное и современное, с уважением отнесясь к окружающей застройке, а также создать новые точки с видами на столицу. Итог работы он назвал "флагманом архитектуры".
Отметим, что проблемы в парке возникли и с Музеем подземной археологии
. Весной 2017 года проект музея, созданный под контролем главного археолога Москвы, был показан на выставке конкурса "Золотое сечение" и был отмечен дипломом жюри. Однако после того, как проект был передан в Мосгорэкспертизу, он был перепоручен дизайнерской бригаде, связанной с Историческим музеем, в итоге авторы проекта были фактически отстранены от надзора за воплощением проекта.
"В результате за следующие восемь месяцев наш проект, сохранив архитектурно-планировочное решение, был значительно огрублен в деталях, центральный объект экспозиции из археологического артефакта стал невыразительной реконструкцией,<...> , общий экспозиционный замысел оказался искажен, новаторские экспозиционные решения обрезаны. Таким образом, дискредитированы оказались все: археологи, не сумевшие сохранить бесценный объект, менеджеры культуры, не способные обеспечить творческий процесс, архитекторы, сработавшие музей в центре Москвы на уровне торгового центра, и даже мы, отстраненные от реализации авторы проекта, так как пострадала наша репутация", - говорилось на сайте бюро имени Юрия Аввакумова.