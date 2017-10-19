У строителей в парке "Зарядье" украли оборудование

22 сентября 2017 г. Главный архитектор столицы назвал недоделанный парк "Зарядье" "флагманом архитектуры"

Сергей Кузнецов признался, что "торопился" открыть парк к визиту Путина, и итоговая стоимость парка может возрасти до 30 миллиардов рублей. В то же время он назвал получившийся парк "флагманом архитектуры".