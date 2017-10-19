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У строителей в парке "Зарядье" украли оборудование
24 октября 2017 г. | Время публикации 19:31 | Последние изменения 20:02
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
В столичном парке "Зарядье" неизвестные пробрались в подсобное помещение строителей здания филармонии и похитили оттуда оборудование, а также около 200 электроприводов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника телеканала, инцидент произошел утром в понедельник, 23 октября. Руководитель проекта обнаружил открытой дверь в помещение одной из компаний-подрядчиков строительства. По его словам, никаких повреждений в навесном замке он не заметил.

В настоящий момент представители подрядчика выясняют, кто именно мог забрать оборудование. К расследованию инцидента подключилась и столичная полиция.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов признал, что парк "мог бы быть доделан лучше" перед открытием, а сам он "торопился" успеть к визиту президента Путина, приуроченному ко Дню города, и это привело к тому, что парк придется достраивать. По его словам, архитектурный смысл парка заключался в том, чтобы отразить "приоритеты власти" в архитектуре, доказать, что современные архитекторы могут создать нечто уникальное и современное, с уважением отнесясь к окружающей застройке, а также создать новые точки с видами на столицу. Итог работы он назвал "флагманом архитектуры".

Отметим, что проблемы в парке возникли и с Музеем подземной археологии. Весной 2017 года проект музея, созданный под контролем главного археолога Москвы, был показан на выставке конкурса "Золотое сечение" и был отмечен дипломом жюри. Однако после того, как проект был передан в Мосгорэкспертизу, он был перепоручен дизайнерской бригаде, связанной с Историческим музеем, в итоге авторы проекта были фактически отстранены от надзора за воплощением проекта.

"В результате за следующие восемь месяцев наш проект, сохранив архитектурно-планировочное решение, был значительно огрублен в деталях, центральный объект экспозиции из археологического артефакта стал невыразительной реконструкцией,<...> , общий экспозиционный замысел оказался искажен, новаторские экспозиционные решения обрезаны. Таким образом, дискредитированы оказались все: археологи, не сумевшие сохранить бесценный объект, менеджеры культуры, не способные обеспечить творческий процесс, архитекторы, сработавшие музей в центре Москвы на уровне торгового центра, и даже мы, отстраненные от реализации авторы проекта, так как пострадала наша репутация", - говорилось на сайте бюро имени Юрия Аввакумова.
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