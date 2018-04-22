Двое пострадавших во время субботнего урагана скончались в больнице

23 апреля 2018 г. В больницах Москвы и Подмосковья остаются 17 пострадавших от ураганного ветра

Двое взрослых пациентов московских больниц находятся в тяжелом состоянии. Всего под наблюдением врачей в столице остается 14 человек, включая одного ребенка. В Подмосковье госпитализированы три человека.