Двое пострадавших во время субботнего урагана скончались в больнице

В ночь на среду в одной из больниц скончалась женщина, пострадавшая в результате урагана в Москве 21 апреля. Как сообщил "Интерфаксу"
источник, знакомый с ситуацией, 84-летняя женщина поступила в больницу с переломами ноги и левого предплечья. "На следующий день ей была сделана операция. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но безрезультатно", - сказал собеседник агентства.
Также сообщалось о том, что в одной из столичных больниц скончался мужчина, также ставший жертвой урагана и находившийся в крайне тяжелом состоянии. По данным источника, к утру среды в больницах Москвы остается 11 пострадавших в результате урагана.
Ранее жертвой штормового ветра в Москве стала несовершеннолетняя девочка
. Также сообщалось, что в результате стихии погиб один человек в подмосковных Мытищах. Семье погибшей девочки окажут помощь в размере миллиона рублей. Кроме того, пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях, получат выплаты в размере 500 тысяч рублей, в амбулаторных условиях - в размере 100 тысяч рублей.