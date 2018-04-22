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Двое пострадавших во время субботнего урагана скончались в больнице
25 апреля 2018 г. | Время публикации 11:51 | Последние изменения 14:35
Рубрики: Происшествия  
 
Агентство городских новостей "Москва"
В ночь на среду в одной из больниц скончалась женщина, пострадавшая в результате урагана в Москве 21 апреля. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, 84-летняя женщина поступила в больницу с переломами ноги и левого предплечья. "На следующий день ей была сделана операция. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но безрезультатно", - сказал собеседник агентства.

Также сообщалось о том, что в одной из столичных больниц скончался мужчина, также ставший жертвой урагана и находившийся в крайне тяжелом состоянии. По данным источника, к утру среды в больницах Москвы остается 11 пострадавших в результате урагана.

Ранее жертвой штормового ветра в Москве стала несовершеннолетняя девочка. Также сообщалось, что в результате стихии погиб один человек в подмосковных Мытищах. Семье погибшей девочки окажут помощь в размере миллиона рублей. Кроме того, пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях, получат выплаты в размере 500 тысяч рублей, в амбулаторных условиях - в размере 100 тысяч рублей.
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Среда, 25 апреля 2018 г. // Последняя новость 14:35
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