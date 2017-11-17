

Школа для глухих детей требует отменить результаты "псевдодобровольного" объединения Рубрики: Общество





В 2014 году школа-интернат для детей с нарушением слуха номер 10 вошла в состав ГБОУ номер 2077, впоследствии переименованной в ГБОУ "Курчатовская школа". Этот холдинг вместил в себя помимо этой школы еще три общеобразовательные, школу для детей с девиантным поведением и школу для детей с расстройствами аутистического спектра. Осенью 2017 года стало известно, что школа будет закрыта на капитальный ремонт, который продлится от трех до пяти лет. директор сообщила, что документы на ремонт уже поданы, а также убедила присутствующих в наличии постановления, подтверждающего аварийное состояние здания. Однако активисты из родительского комитета назвали слова директора фикцией: в ответе департамента образования от 18 апреля 2018 года указано, что такие документы отсутствуют.



"Это команда краш-менеджеров, которые перемещаются с объекта на объект. И сейчас у нас в этом комплексе под закрытие готовят еще одну школу для умственно отсталых детей. Там также не набирают детей, говорят, что нет мест, хотя они есть. Руководству это нужно, чтобы потом написать рапорт о неэффективности школы и получить возможность ее закрыть", - рассказала одна из активисток. Между тем после объединения учебных заведений, имущество спецшколы стало общим: на автобусе для экскурсий стали возить детей из других школ, а новый автобус выделили только через четыре года после обращения к депутатам. Настроенное под глухих музыкальное оборудование для танцев, которое им подарили спонсоры, сломали и вернули в битых коробках. Летний лагерь для глухих на базе школы переквалифицировался в комбинированный: из 60 мест в лагере только два места было выделено для детей с нарушением слуха.



"Питание стало хуже, когда стали разбираться — порции уменьшили, продукты самые дешевые, пошла экономия на нас сильная. На нашу школу не выделялось ничего. А все что у нас раньше было, они забрали в общее пользование", — добавила активистка. А 45 миллионов рублей, которые были на счету учебного заведения до реорганизации, ушли на ремонт зданий других школ холдинга.



Все это происходит на фоне постоянных сокращений и нехватки кадров: родители боятся, что школу закроют уже в сентябре. Самих же детей активно пытаются перевести на домашнее обучение из-за нового постановления, согласно которому учебное заведение получает повышенное финансирование и льготы на коммунальные услуги в зависимости от количества "надомников". На ребенка, который проходит курс дома, школа получает 170 тысяч рублей в месяц, однако зачастую дети на домашнем обучении сами вынуждены ходить в школу, так как педагоги к ним чаще всего не приходят.



"Это очень большая сумма, а прозрачного отчета о том, как она расходуется, нет. Это три урока два раза в неделю внутри школы, а остальное все - с родителями дома. Все эти деньги оседают в школе, ими распоряжается директор, а ребенку не остается ничего", - подчеркнула активистка. По ее словам, родители намерены и дальше бороться за школу и ее отделение от холдинга. Московская школа-интернат для детей с нарушением слуха уже четыре года отстаивает свое право на существование. После объединения школы с еще несколькими районными учебными заведениями дети с нарушениями слуха остались без специализированной помощи, школу планируют закрыть на капитальный ремонт , а родители вынуждены подыскивать новые места для детей или соглашаться на домашнее обучение. Об этом сообщает портал mbk.sobchakprotivvseh.ru В 2014 году школа-интернат для детей с нарушением слуха номер 10 вошла в состав ГБОУ номер 2077, впоследствии переименованной в ГБОУ "Курчатовская школа". Этот холдинг вместил в себя помимо этой школы еще три общеобразовательные, школу для детей с девиантным поведением и школу для детей с расстройствами аутистического спектра. Осенью 2017 года стало известно, что школа будет закрыта на капитальный ремонт, который продлится от трех до пяти лет. директор сообщила, что документы на ремонт уже поданы, а также убедила присутствующих в наличии постановления, подтверждающего аварийное состояние здания. Однако активисты из родительского комитета назвали слова директора фикцией: в ответе департамента образования от 18 апреля 2018 года указано, что такие документы отсутствуют."Это команда краш-менеджеров, которые перемещаются с объекта на объект. И сейчас у нас в этом комплексе под закрытие готовят еще одну школу для умственно отсталых детей. Там также не набирают детей, говорят, что нет мест, хотя они есть. Руководству это нужно, чтобы потом написать рапорт о неэффективности школы и получить возможность ее закрыть", - рассказала одна из активисток. Между тем после объединения учебных заведений, имущество спецшколы стало общим: на автобусе для экскурсий стали возить детей из других школ, а новый автобус выделили только через четыре года после обращения к депутатам. Настроенное под глухих музыкальное оборудование для танцев, которое им подарили спонсоры, сломали и вернули в битых коробках. Летний лагерь для глухих на базе школы переквалифицировался в комбинированный: из 60 мест в лагере только два места было выделено для детей с нарушением слуха."Питание стало хуже, когда стали разбираться — порции уменьшили, продукты самые дешевые, пошла экономия на нас сильная. На нашу школу не выделялось ничего. А все что у нас раньше было, они забрали в общее пользование", — добавила активистка. А 45 миллионов рублей, которые были на счету учебного заведения до реорганизации, ушли на ремонт зданий других школ холдинга.Все это происходит на фоне постоянных сокращений и нехватки кадров: родители боятся, что школу закроют уже в сентябре. Самих же детей активно пытаются перевести на домашнее обучение из-за нового постановления, согласно которому учебное заведение получает повышенное финансирование и льготы на коммунальные услуги в зависимости от количества "надомников". На ребенка, который проходит курс дома, школа получает 170 тысяч рублей в месяц, однако зачастую дети на домашнем обучении сами вынуждены ходить в школу, так как педагоги к ним чаще всего не приходят."Это очень большая сумма, а прозрачного отчета о том, как она расходуется, нет. Это три урока два раза в неделю внутри школы, а остальное все - с родителями дома. Все эти деньги оседают в школе, ими распоряжается директор, а ребенку не остается ничего", - подчеркнула активистка. По ее словам, родители намерены и дальше бороться за школу и ее отделение от холдинга.



Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 17 ноября 2017 г. Столичной школе для глухих детей, пострадавшей от "псевдодобровольного" слияния, грозит закрытие

Родители опасаются, что школу закроют под предлогом капитального ремонта. Проблемы у заведения со 160-летней историей начались три года назад, когда в результате реформы его принудительно объединили с общеобразовательной школой.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 25.04.2018 8:36 6 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00