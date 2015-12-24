Мэрия Москвы потратит не менее 3 миллиардов рублей на повторный ремонт вестибюлей метро

13 апреля 2018 г. В Москве снова затеяли масштабное благоустройство фасадов и переходов станций метро

Летом комплекс городского хозяйства займется фасадами 43 станций и подземными переходами на 12 станциях. Некоторые работы - повторение того, что власти начали делать в метро еще четыре года назад, но тогда программа с треском провалилась.