Мэрия Москвы потратит не менее 3 миллиардов рублей на повторный ремонт вестибюлей метро

Дополнительный капитальный ремонт и реконструкция вестибюлей и переходов на 53 станциях московского метро обойдутся не менее чем в 3,1 миллиарда рублей, подсчитал РБК
на основе данных портала госзакупок. Мэрия объяснила необходимость повторного ремонта тем, что на первом этапе благоустройства "было выявлено множество непредвиденных и скрытых работ".
В частности, при вскрытии облицовки были обнаружены дефекты несущих конструкций стен и лестничных ступеней, неудовлетворительное состояние гидроизоляции. Кроме того, в ходе второго этапа благоустройства планируется установить в переходах навесы, точки торговли, малые архитектурные формы и световые указатели "Метро", а также провести электромонтаж. Тендеры 2014 - 2015 годов этого не предусматривали.
Ремонт пройдет на станциях "Речной вокзал", "Полянка", "Выхино", "Тургеневская", "Домодедовская", "Третьяковская", "Воробьевы горы", "Китай-город", "Сухаревская", "Коломенская", "Крылатское", "Царицыно" и других. Все они будут доступны для пассажиров.
Работы проведет крупный подрядчик мэрии "Каскад-Энерго", входящий в группу компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Ранее эта фирма занималась иллюминацией столичных улиц и прокладывала теплосети для океанариума на ВДНХ. Подрядчиками также стали ООО "Гарант-строй", занимавшееся капремонтом жилых домов, и зарегистрированная два года назад проектно-производственная компания "Московия".
Напомним, власти рассчитывали завершить первый этап благоустройства за 100 дней, но вестибюли некоторых станций до сих пор остались в полуразрушенном состоянии. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального подсчитал, что к концу 2015 года сумма неустойки за сорванные сроки достигла 287 миллионов рублей
.
Несмотря на убытки и провал программы, метрополитен никого не оштрафовал, а вместо этого заключил с новые контракты и продлил ремонт. В 2016 году заммэра Максим Ликсутов объяснил, что объем работ оказался больше, чем ожидалось. Качество работ оставило москвичей и градозащитников в недоумении: на некоторых станциях уникальную отделку заменили дешевыми недолговечными материалами. Лишь осенью 2017 года подземка подала иск о взыскании 1,8 миллиарда рублей
с компании "Триада-Холдинг", занимавшейся реконструкцией вестибюлей.