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В оргкомитете чемпионата мира по футболу заявили о решении проблемы с фан-зоной у МГУ. Студенты опровергли
25 апреля 2018 г. | Время публикации 15:24
Рубрики: Общество  
 
Агентство городских новостей "Москва" / Кардашов Антон
На этой неделе в Москве окончательно согласуют размещение объектов фан-зоны чемпионата мира по футболу на площадке около здания МГУ. Найдено решение, которое "устраивает все заинтересованные стороны", сообщил на пресс-конференции вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

По его словам, фан-зона разместится не на территории МГУ, а рядом. Оттуда также исключили объекты, которые первоначально планировалось разместить на земле вуза, добавил вице-премьер. Он не привел никаких подробностей проекта, но отметил, что "приемлемое решение" было принято по итогам апрельской встречи со студентами МГУ, требующими переноса фан-зоны на ВДНХ или другую площадку, сообщает "Коммерсант".

Сами студенты, присутствовавшие на встрече 9 апреля, ранее рассказывали, что стороны не пришли ни к какому решению. Протестующим, по их словам, "намекнули", что фан-зону никуда не перенесут, так как ни одна другая площадка в Москве не подходит по критериям, "и юридически все хорошо".

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в свою очередь сообщил, что вместимость фан-зоны сократится. "Мы давно пошли на уступки. Сокращена вместимость фан-зоны, убрана часть объектов, которые оставались в контурах. Теперь все объекты на территории МГУ находятся в управлении Москвы, а не университета", - сказал он (цитата по ТАСС).

"Понятно, что недовольные есть, когда проводятся любые крупнейшие мероприятия, какие-то неудобства это создает, но это неизбежно. Надеюсь, для МГУ это будет положительная история, которая поднимет бренд МГУ как научно-образовательного центра еще выше", - заключил Дворкович, которого цитирует "Р-Спорт".

Инициативная группа МГУ опровергла слова чиновников. "Никаких новых вариантов расположения фан-зоны со студентами МГУ не согласовывалось", - говорится в Telegram-канале организации. Там пояснили, что единственной просьбой студентов на встрече с Дворковичем 9 апреля был полный перенос фан-зоны с Воробьевых гор.

"Никаких договоренностей, за исключением обещания со стороны Аркадия Владимировича рассмотреть альтернативные площадки, достигнуто не было", - отметили в инициативной группе. По словам противников фан-зоны, представители оргкомитета ЧМ "манипулируют фактами и выдают за "компромиссное решение" меры, которые были приняты еще в августе 2017 года, и на встрече 9 апреля "вообще не обсуждались".

Студенты уточнили, что фан-зону на 25 тысяч болельщиков всего лишь отодвинут на 300 метров от Главного здания вуза - "это катастрофа для российской науки". "Коллектив МГУ однозначно выступает против этого решения, нас поддерживают как жители, так и академическое сообщество ведущих вузов России", - отметили в инициативной группе. Активисты намерены и дальше бороться за полный перенос фан-зоны с Воробьевых гор.
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