В оргкомитете чемпионата мира по футболу заявили о решении проблемы с фан-зоной у МГУ. Студенты опровергли

19 апреля 2018 г. Активисты МГУ назвали подтасовкой обещание властей Москвы отодвинуть футбольную фан-зону

Глава департамента туризма Николай Гуляев заявил, что фан-зону отодвинут от главного здания на 300 метров по результатам переговоров. Активисты называют это имитацией диалога: такие же обещания чиновники давали еще в прошлом году.