

Кандидатам в мэры Москвы позволят обойтись меньшим числом подписей для регистрации Рубрики: Законодательство

Moscow-Live.ru



Законопроект можно разбить на несколько блоков. Первый связан с выборами мэра Москвы, второй затрагивает вопросы организации и работы избирательных комиссий, в третьем блоке говорится о правах избирателей. В числе основных поправок - продление времени голосования на выборах мэра



Кроме того, законопроект закрепляет право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в городские избирательные комиссии. Число доверенных лиц, назначаемых кандидатом в мэры, увеличивается до 500 человек. "Это дает возможность всем кандидатам воспользоваться правом донести свою точку зрения до избирателей", - прокомментировал Шапошников.



Еще одна важная новация - возможность избирателей голосовать не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания, как на прошедших выборах президента РФ. Если же после подачи соответствующего заявления избиратель все же придет голосовать по месту жительства, его могут включить в список только после проверки, что голос еще не был отдан.



Предложенные поправки также увеличивают предельную сумму расходов средств избирательных фондов кандидатов на городских выборах всех уровней. Это связано с ростом цен на транспортные услуги, аренду помещений, типографские и аудиовизуальные услуги, а также на расходные полиграфические материалы, пояснил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.



Так, предельную сумму расходов кандидатов на пост мэра предлагается увеличить до 250 миллионов рублей, кандидатов в депутаты Мосгордумы по одномандатному округу - до 25 миллионов рублей; кандидатов в муниципальные депутаты по одномандатному округу - до 200 тысяч рублей, по многомандатному - до 500 тысяч. Максимальные расходы претендента на должность главы муниципального образования увеличиваются до 800 тысяч рублей. Кроме того, с 1 до 0,5 процента уменьшается количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на должность мэра Москвы.



Депутат Елена Шувалова предложила подсчитывать голоса не только с помощью технических комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), но и вручную, чтобы "исключить фактор недоверия граждан" к КОИБам. Она пояснила, что у избирателей и наблюдателей нет доступа к "непосредственному контролю программно-аппаратной части" КОИБов.



Поправку отклонили, так как она "фактически лишает смысла использование на выборах технических средств подсчета голосов". "В результате значительно возрастут трудозатраты участковых комиссий в связи с возложением обязанности по проведению двойного подсчета голосов, а внедрение технических средств подсчета голосов станет бессмысленным", - говорится в обосновании отказа. Депутаты Мосгордумы приняли в окончательной редакции проект изменений в Избирательный кодекс Москвы, сообщается на сайте столичного парламента. 18 апреля законопроект был одобрен в первом чтении . Ко второму чтению поступило 28 поправок, все они, за исключением поправки, предложенной депутатом от КПРФ Еленой Шуваловой, были приняты.Законопроект можно разбить на несколько блоков. Первый связан с выборами мэра Москвы, второй затрагивает вопросы организации и работы избирательных комиссий, в третьем блоке говорится о правах избирателей. В числе основных поправок - продление времени голосования на выборах мэра до 22:00 ."Такая норма позволит сделать участие в голосовании более удобным для жителей, что особенно актуально в период дачного сезона", - пояснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.Кроме того, законопроект закрепляет право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в городские избирательные комиссии. Число доверенных лиц, назначаемых кандидатом в мэры, увеличивается до 500 человек. "Это дает возможность всем кандидатам воспользоваться правом донести свою точку зрения до избирателей", - прокомментировал Шапошников.Еще одна важная новация - возможность избирателей голосовать не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания, как на прошедших выборах президента РФ. Если же после подачи соответствующего заявления избиратель все же придет голосовать по месту жительства, его могут включить в список только после проверки, что голос еще не был отдан.Предложенные поправки также увеличивают предельную сумму расходов средств избирательных фондов кандидатов на городских выборах всех уровней. Это связано с ростом цен на транспортные услуги, аренду помещений, типографские и аудиовизуальные услуги, а также на расходные полиграфические материалы, пояснил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.Так, предельную сумму расходов кандидатов на пост мэра предлагается увеличить до 250 миллионов рублей, кандидатов в депутаты Мосгордумы по одномандатному округу - до 25 миллионов рублей; кандидатов в муниципальные депутаты по одномандатному округу - до 200 тысяч рублей, по многомандатному - до 500 тысяч. Максимальные расходы претендента на должность главы муниципального образования увеличиваются до 800 тысяч рублей. Кроме того, с 1 до 0,5 процента уменьшается количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на должность мэра Москвы.Депутат Елена Шувалова предложила подсчитывать голоса не только с помощью технических комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), но и вручную, чтобы "исключить фактор недоверия граждан" к КОИБам. Она пояснила, что у избирателей и наблюдателей нет доступа к "непосредственному контролю программно-аппаратной части" КОИБов.Поправку отклонили, так как она "фактически лишает смысла использование на выборах технических средств подсчета голосов". "В результате значительно возрастут трудозатраты участковых комиссий в связи с возложением обязанности по проведению двойного подсчета голосов, а внедрение технических средств подсчета голосов станет бессмысленным", - говорится в обосновании отказа.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 18 апреля 2018 г. Мосгордума одобрила в первом чтении поправки, продлевающие время голосования на выборах до 22:00

Поправки, предложенные мэром столицы, также закрепляют право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии. А кандидаты в мэры смогут привлекать до 500 доверенных лиц вместо ста. 16 апреля 2018 г. Время голосования на выборах мэра могут продлить ради дачников



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 25.04.2018 15:14 6 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00