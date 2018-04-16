NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
25
апреля
pda
Поиск
Архив

Кандидатам в мэры Москвы позволят обойтись меньшим числом подписей для регистрации
25 апреля 2018 г. | Время публикации 13:51 | Последние изменения 14:30
Рубрики: Законодательство  
 
Moscow-Live.ru
Депутаты Мосгордумы приняли в окончательной редакции проект изменений в Избирательный кодекс Москвы, сообщается на сайте столичного парламента. 18 апреля законопроект был одобрен в первом чтении. Ко второму чтению поступило 28 поправок, все они, за исключением поправки, предложенной депутатом от КПРФ Еленой Шуваловой, были приняты.

Законопроект можно разбить на несколько блоков. Первый связан с выборами мэра Москвы, второй затрагивает вопросы организации и работы избирательных комиссий, в третьем блоке говорится о правах избирателей. В числе основных поправок - продление времени голосования на выборах мэра до 22:00."Такая норма позволит сделать участие в голосовании более удобным для жителей, что особенно актуально в период дачного сезона", - пояснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Кроме того, законопроект закрепляет право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в городские избирательные комиссии. Число доверенных лиц, назначаемых кандидатом в мэры, увеличивается до 500 человек. "Это дает возможность всем кандидатам воспользоваться правом донести свою точку зрения до избирателей", - прокомментировал Шапошников.

Еще одна важная новация - возможность избирателей голосовать не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания, как на прошедших выборах президента РФ. Если же после подачи соответствующего заявления избиратель все же придет голосовать по месту жительства, его могут включить в список только после проверки, что голос еще не был отдан.

Предложенные поправки также увеличивают предельную сумму расходов средств избирательных фондов кандидатов на городских выборах всех уровней. Это связано с ростом цен на транспортные услуги, аренду помещений, типографские и аудиовизуальные услуги, а также на расходные полиграфические материалы, пояснил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Так, предельную сумму расходов кандидатов на пост мэра предлагается увеличить до 250 миллионов рублей, кандидатов в депутаты Мосгордумы по одномандатному округу - до 25 миллионов рублей; кандидатов в муниципальные депутаты по одномандатному округу - до 200 тысяч рублей, по многомандатному - до 500 тысяч. Максимальные расходы претендента на должность главы муниципального образования увеличиваются до 800 тысяч рублей. Кроме того, с 1 до 0,5 процента уменьшается количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на должность мэра Москвы.

Депутат Елена Шувалова предложила подсчитывать голоса не только с помощью технических комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), но и вручную, чтобы "исключить фактор недоверия граждан" к КОИБам. Она пояснила, что у избирателей и наблюдателей нет доступа к "непосредственному контролю программно-аппаратной части" КОИБов.

Поправку отклонили, так как она "фактически лишает смысла использование на выборах технических средств подсчета голосов". "В результате значительно возрастут трудозатраты участковых комиссий в связи с возложением обязанности по проведению двойного подсчета голосов, а внедрение технических средств подсчета голосов станет бессмысленным", - говорится в обосновании отказа.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
18 апреля 2018 г.
Мосгордума одобрила в первом чтении поправки, продлевающие время голосования на выборах до 22:00
Поправки, предложенные мэром столицы, также закрепляют право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии. А кандидаты в мэры смогут привлекать до 500 доверенных лиц вместо ста.
16 апреля 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
25.04.2018   15:14
6
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 25 апреля 2018 г. // Последняя новость 14:35
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>