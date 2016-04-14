Мэр Москвы за год увеличил доход, но за главой дептранса Ликсутовым ему не угнаться

Доход мэра Москвы за минувший год составил 6 миллионов 531 тысячу 129 рублей. Такие сведения содержатся в декларации, опубликованной на сайте столичной мэрии
. Таким образом, градоначальник стал богаче на 74,8 тысячи рублей по сравнению с 2016 годом: тогда он задекларировал 6 миллионов 456 тысяч 355 рублей.
Как и раньше, в собственности Собянина находится только гараж. Квартира площадью 308,1 кв. м помечена как недвижимость, находящаяся в пользовании. Сведений о доходах ближайших родственников мэра в декларации нет. Самым обеспеченным заместителем Собянина, согласно декларации, по итогам прошлого года стал глава транспортного комплекса Максим Ликсутов, чей доходвырос в 32 раза
и составил 219,7 миллиона рублей.
В пресс-службе департамента транспорта РБК
рост доходов заммэра объяснили продажей квартиры и автомобиля. Из декларации Ликсутова исчезла квартира площадью 178,6 квадратных метра, автомобиль Mercedes-Benz, три мотоцикла и два машино-места.
Из министров столичного правительства самый высокий доход, как и в прошлом году, зафиксирован у главы департамента внешнеэкономических и международных связей Андрея Черёмина
- 76,7 миллиона рублей. В 2016 году его заработок был более внушительным - 95 миллионов рублей. В собственности у Черёмина по-прежнему шесть земельных участков, дача, тунахаус и две квартиры.
На втором месте по уровню доходов среди столичных министров - руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников с 13,6 миллиона рублей. Впрочем, доход его жены куда выше - почти 102 миллиона рублей. При этом она владеет шестью земельными участками и тремя жилыми домами. В примечаниях к декларации говорится, что источниками средств для покупки недвижимости стали деньги, полученные от продажи другой собственности, и "накопления за предыдущие годы".
Больше супруга, согласно декларации, заработала и жена московского бизнес-омбудсмена Михаила Вышегородцева - 26,5 миллиона рублей при доходе самого уполномоченного в 3,6 миллиона. В собственности жены Вышегородцева находится шесть земельных участков, жилой дом, две квартиры и машино-место. У самого омбудсмена - лишь гараж.