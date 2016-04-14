Мэр Москвы за год увеличил доход, но за главой дептранса Ликсутовым ему не угнаться

14 апреля 2018 г. В мэрии объяснили 32-кратный рост доходов Ликсутова

В числе лидеров по доходам в столичной мэрии ожидаемо стали Петр Бирюков, Марат Хуснуллин, Анастасия Ракова. Что касается самого градоначальника, то его доходы московское правительство решило не раскрывать.