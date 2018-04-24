Власти Москвы предложили перенести акцию Навального 5 мая с Тверской на проспект Сахарова

Власти Москвы проведут в четверг переговоры с соратниками оппозиционера Алексея Навального о переносе шествия и митинга 5 мая с Тверской улицы на проспект Академика Сахарова. Об этом "Интерфаксу"
сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.
Ранее в среду он сообщал, что заявители мероприятия не выходят с властями на связь, но выражал надежду, что переговоры все-таки состоятся. Напомним, сторонники Навального подавали в мэрию уведомление о шествии от площади Тверская Застава до здания Госдумы по проезжей части 1-й Тверской-Ямской и Тверской улиц, а также о митинге на Манежной площади.
Власти отклонили
заявку, пояснив, что "Тверская улица - сложный вариант в эти дни с учетом подготовки к параду Победы и других праздничных городских мероприятий". Сторонникам Навального предложили провести массовую акцию в районе метро "Октябрьское Поле" или на улице Перерва.
Алексей Навальный назвал отказ мэрии незаконным и призвал действовать "по конституции", то есть выходить 5 мая на Тверскую вопреки запрету властей. Напомним, анонсированная оппозиционером общероссийская акция под лозунгом "Путин нам не царь"
приурочена к инаугурации президента России, которая пройдет 7 мая.
По мнению Навального, Путин считает, что прошедшие выборы наделили его "царскими полномочиями", и "намеревается управлять Россией как личной собственностью в интересах своих, своей семьи и узкой правящей группы". В связи с этим Навальный призвал россиян, которые не голосовали за Путина или проигнорировали выборы президента, за два дня до инаугурации выйти на улицы своих городов протестовать "против коррупции, установления монархии, неравенства, цензуры и беззакония", "за право быть гражданами своей страны".