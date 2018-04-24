Власти Москвы предложили перенести акцию Навального 5 мая с Тверской на проспект Сахарова

24 апреля 2018 г. Мэрия Москвы не согласовала шествие сторонников Навального по Тверской, но предложила договориться

В мэрии пояснили, что "Тверская улица - сложный вариант в эти дни с учетом подготовки к параду Победы" и другим праздникам. Власти предложили площадки вдали от центра города и посетовали, что переговоры проходят "только через СМИ".