В столице хотят полностью запретить сжигание травы и листьев

Власти Москвы ужесточат контроль за палом травы перед началом пожароопасного сезона, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводит "Интерфакс"
.
"Необходимо полностью запретить пал травы, сжигание листвы и так далее", - сказал Бирюков. Как уточнил руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям Московской области Дмитрий Пестов, противопожарный режим вводится на территории региона с 1 мая.
Руководители главков МЧС столицы и области Илья Денисов и Сергей Полетыкин заявили, что в регионе проведена полная подготовка к пожароопасному сезону. Для борьбы с природными пожарами собраны более 34 тысяч человек и более 4500 единиц техники. При необходимости тушения торфяных пожаров на территории области планируется формирование сводных отрядов из московского пожарно-спасательного гарнизона общей численностью до 190 человек и 55 единиц техники, а также 650 единиц поливомоечной техники с личным составом до 1300 человек. Территориальная группировка Московской области насчитывает более 90 тысяч человек и свыше девяти тысяч единиц техники.
Ранее экологи сообщали, что по данным сайта наблюдения за пожарами, обрабатывающего информацию со спутников, Москва окружена очагами возгорания и задымления
. Причиной травяных пожаров при этом могут быть как местные "отдыхающие", так и горящие свалки, проблема которых обострилась в последние месяцы. Кроме того, сами власти объясняют поджогами сухой травы, в частности, запах гари и странную дымку, которые наблюдаются в некоторых районах в последнее время. Однако местные жители этому не верят.