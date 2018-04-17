

В столице хотят полностью запретить сжигание травы и листьев Рубрики: Экология

Moscow-Live.ru



"Необходимо полностью запретить пал травы, сжигание листвы и так далее", - сказал Бирюков. Как уточнил руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям Московской области Дмитрий Пестов, противопожарный режим вводится на территории региона с 1 мая.



Руководители главков МЧС столицы и области Илья Денисов и Сергей Полетыкин заявили, что в регионе проведена полная подготовка к пожароопасному сезону. Для борьбы с природными пожарами собраны более 34 тысяч человек и более 4500 единиц техники. При необходимости тушения торфяных пожаров на территории области планируется формирование сводных отрядов из московского пожарно-спасательного гарнизона общей численностью до 190 человек и 55 единиц техники, а также 650 единиц поливомоечной техники с личным составом до 1300 человек. Территориальная группировка Московской области насчитывает более 90 тысяч человек и свыше девяти тысяч единиц техники.



Ранее экологи сообщали, что по данным сайта наблюдения за пожарами, обрабатывающего информацию со спутников, Москва окружена Власти Москвы ужесточат контроль за палом травы перед началом пожароопасного сезона, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводит "Интерфакс" "Необходимо полностью запретить пал травы, сжигание листвы и так далее", - сказал Бирюков. Как уточнил руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям Московской области Дмитрий Пестов, противопожарный режим вводится на территории региона с 1 мая.Руководители главков МЧС столицы и области Илья Денисов и Сергей Полетыкин заявили, что в регионе проведена полная подготовка к пожароопасному сезону. Для борьбы с природными пожарами собраны более 34 тысяч человек и более 4500 единиц техники. При необходимости тушения торфяных пожаров на территории области планируется формирование сводных отрядов из московского пожарно-спасательного гарнизона общей численностью до 190 человек и 55 единиц техники, а также 650 единиц поливомоечной техники с личным составом до 1300 человек. Территориальная группировка Московской области насчитывает более 90 тысяч человек и свыше девяти тысяч единиц техники.Ранее экологи сообщали, что по данным сайта наблюдения за пожарами, обрабатывающего информацию со спутников, Москва окружена очагами возгорания и задымления . Причиной травяных пожаров при этом могут быть как местные "отдыхающие", так и горящие свалки, проблема которых обострилась в последние месяцы. Кроме того, сами власти объясняют поджогами сухой травы, в частности, запах гари и странную дымку, которые наблюдаются в некоторых районах в последнее время. Однако местные жители этому не верят.



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По всей столице чувствуется запах гари, в некоторых районах смешанный с запахом сероводорода: это касается и благополучных северо-западных районов. Активисты говорят о системном экологическом и инфраструктурном коллапсе.



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