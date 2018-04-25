Собянин посоветовал носить с собой паспорт в дни ЧМ-2018 Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



По словам мэра, особый режим безопасности на время чемпионата мира по футболу в Москве будет вводиться на стадионах, тренировочных полях, фан-зоне, временной штаб-квартире ФИФА и в гостиницах, где будут проживать футболисты и члены официальных делегаций. Рядом со стадионами будут действовать ограничения на въезд транспорта, а в аэропортах, на вокзалах и в метро будут усилены меры безопасности. Мэр заявил, что тотальных проверок документов во время ЧМ по футболу не будет, "но паспорт лучше носить с собой".



Ранее замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции российской столицы Кирилл Малышкин сообщил, что в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу и в дни перед матчами в отдельных районах будет действовать запрет на продажу алкоголя, в том числе при оказании услуг общественного питания", - рассказал Малышкин. Кроме того, для оказания помощи нетрезвым болельщикам разработан план специальных мер, в том числе в больницах и поликлиниках, передает



Накануне заммэра Москвы, руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов встретился с жителями района Хамовники, напомнив, что в дни матчей мундиаля, а также за день до игры часть улиц района вблизи стадиона "Лужники" будет перекрыта. В подъездах жилых домов около стадиона Мэр столицы Сергей Собянин посоветовал москвичам носить с собой паспорт на случай проверок во время ЧМ-2018. Об этом он рассказал газете "Аргументы и факты" , отвечая на вопрос москвича.По словам мэра, особый режим безопасности на время чемпионата мира по футболу в Москве будет вводиться на стадионах, тренировочных полях, фан-зоне, временной штаб-квартире ФИФА и в гостиницах, где будут проживать футболисты и члены официальных делегаций. Рядом со стадионами будут действовать ограничения на въезд транспорта, а в аэропортах, на вокзалах и в метро будут усилены меры безопасности. Мэр заявил, что тотальных проверок документов во время ЧМ по футболу не будет, "но паспорт лучше носить с собой".Ранее замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции российской столицы Кирилл Малышкин сообщил, что в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу и в дни перед матчами в отдельных районах будет действовать запрет на продажу алкоголя, в том числе при оказании услуг общественного питания", - рассказал Малышкин. Кроме того, для оказания помощи нетрезвым болельщикам разработан план специальных мер, в том числе в больницах и поликлиниках, передает "Интерфакс" Накануне заммэра Москвы, руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов встретился с жителями района Хамовники, напомнив, что в дни матчей мундиаля, а также за день до игры часть улиц района вблизи стадиона "Лужники" будет перекрыта. В подъездах жилых домов около стадиона разместят схемы с информацией об изменениях движения и транспортного обслуживания в период проведения чемпионата мира по футболу. Эта же информация появится и на едином транспортном портале.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 25 апреля 2018 г. В подъездах около "Лужников" появятся схемы движения во время ЧМ-2018

Схемы движения транспорта в районе Хамовники появятся на едином транспортном портале и в подъездах домов вблизи стадиона "Лужники". При организации будет учтен опыт тестового матча Россия - Бразилия.

