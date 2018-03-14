В подъездах около "Лужников" появятся схемы движения во время ЧМ-2018

24 марта 2018 г. Чиновники похвастались организацией выхода болельщиков с трибун "Лужников". Результат матча помог

В мэрии заявили, что болельщики смогли покинуть трибуны стадиона за 44 минуты. В оргкомитете "Россия-2018" привели еще более оптимистичные цифры - 11 минут. На деле, впрочем, арена начала пустеть еще в середине второго тайма при счете 0-3 в пользу Бразилии.