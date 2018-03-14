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В подъездах около "Лужников" появятся схемы движения во время ЧМ-2018
25 апреля 2018 г. | Время публикации 09:51 | Последние изменения 10:59
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
В подъездах жилых домов около стадиона "Лужники" по просьбе жителей разместят схемы с информацией об изменениях движения и транспортного обслуживания в период проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Накануне заммэра Москвы, руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов встретился с жителями района Хамовники, напомнив, что в дни матчей мундиаля, а также за день до игры часть улиц района вблизи стадиона "Лужники" будет перекрыта. "Нам очень важно, чтобы жителей Хамовников проведение матчей вблизи их домов затронуло минимально. Будет сделан специальный раздел на Едином транспортном портале, по просьбе жителей будут размещены схемы на подъездах, нанесены на карты социальные объекты, медучреждения и школы – все это будет сделано, и размещение начнется со следующей недели", – сказал Ликсутов.

На встрече жителям также раздали специальные брошюры, где обозначено, как будет организовано движение в Хамовниках в период проведения футбольного турнира. Власти пообещали учесть опыт тестового матча Россия - Бразилия, который состоялся в "Лужниках" 23 марта, и свести все неудобства, связанные с чемпионатом мира, к минимуму. Тогда на три дня было ограничено движение на большинстве улиц, а для местных жителей введен пропускной режим.
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