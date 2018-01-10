Руководство московского управления ФСИН заподозрили в хищении миллиарда рублей при реконструкции СИЗО

19 февраля 2018 г. В СИЗО "Матросская Тишина" на фоне скандала с VIP-камерами для заключенных сменился начальник

Руководитель столичного управления ФСИН Сергей Мороз объявил о назначении подполковника юстиции Сергея Поздеева новым начальником московского СИЗО N1 "Матросская Тишина". Ранее он занимал должность заместителя начальника УФСИН по Кировской области и курировал оперативно-режимную работу.