Руководство московского управления ФСИН заподозрили в хищении миллиарда рублей при реконструкции СИЗО

Следственные органы проверяют информацию о хищениях со стороны руководства столичного управления ФСИН при реконструкции следственного изолятора на юго-востоке Москвы. Как сообщил "Интерфаксу"
информированный источник, сумма хищения составила более миллиарда рублей.
Так, в период с 2015 года по май 2017-го неустановленные лица из числа сотрудников и руководства УФСИН по Москве и подведомственного унитарного предприятия составили акты о приемке выполненных работ по реконструкции СИЗО-7 на улице Верхние Поля. Между тем эти работы не были окончены. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), официального подтверждения этой информации пока нет.
Скандалы вокруг СИЗО в столице не новость. В декабре прошлого года журналист газеты "Московский комсомолец" и зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что по соседству с корпусом "Матросской Тишины", где заключенные содержатся в невыносимых антисанитарных условиях, находятся "VIP-камеры"
, включая одну люксовую - с огромным телевизором и забитым деликатесами холодильником.
Руководство "Матросской Тишины" после статьи Меркачевой начало подселять в "элитные" камеры обычных заключенных
и убирать оттуда следы роскошной жизни. Пятерым самым активным членам наблюдательной комиссии, включая Меркачеву, запретили посещать
"Матросскую Тишину" и расположенный на той же территории "Кремлевский централ". По словам журналистки, следователь столичного управления СК РФ обосновал запрет тем, что пятеро членов ОНК проходят свидетелями по делу их коллеги Дениса Нибиуллина, который содержится в "Кремлевском централе" по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
11 января этого года в связи со скандалом должности лишился
начальник следственного изолятора, еще три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В то же время уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что не нашла VIP-камер в СИЗО.