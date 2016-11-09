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Пилотный проект по внедрению телемедицины запустили в двух столичных поликлиниках
25 апреля 2018 г. | Время публикации 10:30 | Последние изменения 12:06
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Две московские поликлиники запустили пилотный проект по внедрению телемедицины. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, пилотный проект стартовал в детской поликлинике номер 133 и взрослой поликлинике номер 23. Пациенты, нуждающиеся в постоянном наблюдении врача, могут проконсультироваться со специалистом по видеосвязи с помощью смартфона.

Участие в проекте принимают 250 детей и 240 взрослых пациентов с хроническими заболеваниями. Консультации для них проводят врачи общей практики, педиатры и врачи узкой специализации. Участники получили ссылку на специальный портал, а также доступ в приложение для смартфонов, которые используются для телемедицинских консультаций. Записаться на онлайн-прием можно после очного приема у врача. Максимальная продолжительность консультации составляет 20 минут.

Также в личном кабинете у участников пилотного проекта в ближайшее время появится возможность вести электронный дневник здоровья. Пациенты будут самостоятельно измерять артериальное давление, температуру, уровень сахара в крови и вносить эти и другие данные в дневник. А врачи смогут следить в личном кабинете за основными жизненно важными показателями здоровья своих подопечных.

Кроме того, в личном кабинете пациентам предоставляется услуга "Дежурный консультант". Она позволяет обратиться онлайн к фельдшеру или медсестре поликлиники, чтобы задать уточняющие вопросы по поводу приема лекарств и назначений, полученных во время очного приема. Дежурный консультант анализирует симптоматику обращения, уточняет причину жалобы и рекомендует врача, к которому необходимо прийти на прием в поликлинику. Предварительная запись к дежурному консультанту не требуется.

"Применение телемедицины в московских поликлиниках поможет экономить время пациента и уберечь его от дополнительных нагрузок во время посещения медучреждения, например, если он чувствует недомогание. Результаты пилотного проекта позволят определить стратегические направления развития телемедицинских технологий в московских поликлиниках", — рассказал порталу руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Пилотный проект продлится до конца года.

Проекты по применению телемедицины в столице обсуждались на протяжении нескольких лет: в частности, телемедицину предлагалось опробовать в том числе в СИЗО. В ноябре 2016 года сообщалось о появлении в столице "медтаксофонов" - медицинских модулей, оснащенный датчиками и системами мониторинга состояния здоровья, благодаря которым врач в удаленном режиме сможет получать данные о состоянии пациента и общаться с ним по аудио- и видеосвязи. Кроме того, в прошлом году в одном из торговых центров столицы планировалось открыть мини-поликлинику, в которой горожане смогут "на бегу" пройти обследование и узнать о текущем состоянии своего здоровья. Однако о будущем этих проектов пока ничего не известно.

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