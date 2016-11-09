Пилотный проект по внедрению телемедицины запустили в двух столичных поликлиниках

6 мая 2017 г. В столичных СИЗО резко увеличилась рождаемость, а теперь там планируют опробовать телемедицину

О росте рождаемости детей в СИЗО рассказало столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). Также в московских изоляторах опробуют телемедицину.