Суд в Москве временно закрыл торговые центры "Персей для детей" и "Серебряный дом"

6 апреля 2018 г. Названа вероятная причина пожара в ТЦ "Персей для детей", где погиб сотрудник и пострадали шестеро пожарных

Вероятнее всего, возгорание произошло из-за неисправности осветительных приборов, сообщил начальник столичного управления МЧС. Трое пожарных остаются в ожоговом отделении реанимации в тяжелом состоянии.