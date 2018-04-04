Суд в Москве временно закрыл торговые центры "Персей для детей" и "Серебряный дом"

Измайловский суд Москвы временно запретил деятельность торговых центров "Персей для детей" и "Серебряный дом" сроком на 90 суток. Как сообщила "Интерфаксу"
пресс-секретарь суда Дарья Крыжановская, это связано с иском прокуратуры, добившейся приостановления деятельности обоих центров в связи с нарушениями пожарной безопасности.
"Прокуратура ВАО Москвы обратилась с иском к ООО "Орион" (ТЦ "Персей для детей") и ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" о запрете деятельности до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. Досудебная подготовка назначена на 11 мая. Определением суда в рамках обеспечения иска применен запрет деятельности на 90 суток", - сказала представитель суда.
Напомним, 4 апреля в ТЦ "Персей для детей", расположенном на Малой Семеновской улице, произошел пожар. В ходе эвакуации из здания погиб сотрудник центра
, при тушении пожара пострадали шестеро пожарных. Никто из посетителей ТЦ не пострадал. По факту пожара в ТЦ "Персей для детей" возбуждено уголовное дело
о причинении смерти по неосторожности и халатности (ст. 109 и 293 УК РФ). Причиной пожара могла стать неисправность приборов освещения
: при этом за пять дней до инцидента в ТЦ была проведена проверка.
В середине апреля главный прокурор Москвы Владимир Чуриков сообщил, что в суды направлены заявления о приостановке деятельности более 10 торгово-развлекательных центров Москвы
, представляющих опасность для посетителей. Он не назвал ТЦ, которым грозит закрытие, но отметил, что при проверке более 250 объектов нарушения нашли почти в каждом. А несколько дней назад по решению районного суда
после совместной проверки прокуратуры и МЧС был закрыт Усачевский рынок
: поводом для судебного решения также стали выявленные нарушения пожарной безопасности. Управляющий рынка Егор Гурник заявил, что найденные нарушения незначительны и уже частично устранены, а рынок вскоре сможет возобновить работу.