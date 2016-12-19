Три студентки колледжа в Москве получили травмы при возгорании вейпа

8 февраля 2017 г. Эксперты Мосгордумы одобрили запрет на курение вейпов в общественных местах

Законопроект приравнивает вейпы, кальяны и электронные сигареты к обычным сигаретам. Их будет запрещено продавать несовершеннолетним, а на упаковках к курительным смесям появятся предостерегающие маркировки.