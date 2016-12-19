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Три студентки колледжа в Москве получили травмы при возгорании вейпа
25 апреля 2018 г. | Время публикации 17:06
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Три студентки колледжа получили травмы при возгорании вейпа в руках одной из девушек. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор политехнического колледжа N50 Андрей Бучкин. По его словам, инцидент произошел за территорией учебного заведения.

"По предварительной информации, полученной от работников скорой помощи, у одной из студенток рана на подбородке, у другой - слабый ожог двух пальцев, у третьей - покраснение на лице", - сказал директор. После инцидента в колледже будут приняты дополнительные профилактические меры с привлечением кураторов групп, социальных педагогов и преподавателей ОБЖ.

Власти уже давно задумываются об ограничениях на продажу и употребление вейпов. В конце прошлого года сообщалось, что в Госдуме разработано восемь законодательных инициатив, стратегически направленных на то, чтобы приравнять электронные сигареты к обычным. Член комитета по охране здоровья Николай Герасименко выражал надежду, что это произойдет уже в 2018 году. На прошлой неделе курение электронных сигарет в общественных местах, включая лифты, запретили в Вологодской области. Штраф составляет от 500 до 1500 рублей.
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