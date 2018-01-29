По столице снова прокатилась волна ложных сообщений о минировании

Более 650 учеников и учителей эвакуировали из школы N1534 на юго-западе Москвы из-за анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Школа находится на Профсоюзной улице, 9, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Кинологи проверили здание, угроза оказалась ложной. На время проверки 375 учеников временно разместили в кинотеатре "Салют" на улице Кедрова, остальных отпустили домой.
Это не первое "минирование" за последние двое суток. 24 апреля проверки анонимных сообщений об угрозе взрыва проводились в спорткомплексе "Олимпийский", четырех дворцах спорта и двух цирках, сообщает "Интерфакс"
.
В частности, полиция проверила дворец водного спорта "Фили" на Большой Филевской улице, дворец спорта "Крылья Советов" на улице Толбухина; дворец спорта "Москвич" на Волгоградском проспекте и ледовый дворец на Автозаводской улице. Также были обследованы цирк имени Юрия Никулина на Цветном бульваре и цирк "Радуга" на Флотской улице. Ни в одном здании взрывных устройств не оказалось. Личности звонивших устанавливаются.
Последний раз массовые проверки зданий после звонков об угрозе взрыва проходили в Москве в конце января. Городские службы выезжали на 33 объекта, включая Госдуму
, которая была "заминирована" дважды за четыре часа, Совет Федерации, департаменты столичной мэрии и управы, больницы, вокзалы, храм Василия Блаженного и Музей русского импрессионизма.
Все здания и прилегающие территории были проверены, ни одна из угроз не подтвердилась. Впоследствии выяснилось, что все сообщения надиктовал один и тот же
заранее записанный голос.