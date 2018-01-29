По столице снова прокатилась волна ложных сообщений о минировании

30 января 2018 г. Сообщения о массовом "минировании" зданий в Москве надиктовал один голос

По предварительным данным, все сообщения об угрозах взрыва в столице, поступившие в понедельник, были продиктованы одним и тем же заранее записанным голосом. Городские службы выезжали на 33 объекта, в общей сложности было эвакуировано около 4,7 тысячи человек.