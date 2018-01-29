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По столице снова прокатилась волна ложных сообщений о минировании
25 апреля 2018 г. | Время публикации 14:10 | Последние изменения 14:48
Рубрики: Происшествия  
 
Фото NEWSru.com
Более 650 учеников и учителей эвакуировали из школы N1534 на юго-западе Москвы из-за анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Школа находится на Профсоюзной улице, 9, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Кинологи проверили здание, угроза оказалась ложной. На время проверки 375 учеников временно разместили в кинотеатре "Салют" на улице Кедрова, остальных отпустили домой.

Это не первое "минирование" за последние двое суток. 24 апреля проверки анонимных сообщений об угрозе взрыва проводились в спорткомплексе "Олимпийский", четырех дворцах спорта и двух цирках, сообщает "Интерфакс".

В частности, полиция проверила дворец водного спорта "Фили" на Большой Филевской улице, дворец спорта "Крылья Советов" на улице Толбухина; дворец спорта "Москвич" на Волгоградском проспекте и ледовый дворец на Автозаводской улице. Также были обследованы цирк имени Юрия Никулина на Цветном бульваре и цирк "Радуга" на Флотской улице. Ни в одном здании взрывных устройств не оказалось. Личности звонивших устанавливаются.

Последний раз массовые проверки зданий после звонков об угрозе взрыва проходили в Москве в конце января. Городские службы выезжали на 33 объекта, включая Госдуму, которая была "заминирована" дважды за четыре часа, Совет Федерации, департаменты столичной мэрии и управы, больницы, вокзалы, храм Василия Блаженного и Музей русского импрессионизма.

Все здания и прилегающие территории были проверены, ни одна из угроз не подтвердилась. Впоследствии выяснилось, что все сообщения надиктовал один и тот же заранее записанный голос.
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