"Яблоко" допустило участие Гудкова в своих праймериз по кандидату в мэры Москвы, но не Яшина

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20 апреля 2018 г. Блогер Варламов намерен участвовать в выборах мэра Москвы c программой "радикального урбанизма"

Объявив об участии в выборах, Варламов представил концепцию предвыборной программы "Радикальный урбанизм". Он предлагает перекрасить Кремль в белый цвет, снести памятник Петру I и демонтировать большинство заборов в городе.

19 апреля 2018 г. В столице началась подготовка к выборам мэра. ЕР дала понять, что у Гудкова и Яшина шансов нет

11 апреля 2018 г. Илья Яшин объявил об участии в выборах мэра Москвы