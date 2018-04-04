"Яблоко" допустило участие Гудкова в своих праймериз по кандидату в мэры Москвы, но не Яшина

Бюро партии "Яблоко" утвердило порядок проведения праймериз для определения кандидата в мэры Москвы, сообщается на сайте партии
. На выдвижение могут претендовать члены "Яблока" и беспартийные граждане демократических взглядов, в частности политик Дмитрий Гудков, если он не успеет вступить в Партию перемен.
В праймериз не смогут участвовать представители других партий и граждане, ранее исключенные из "Яблока". К последним относится глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин. Для участия в праймериз кандидат должен подписать "Меморандум политической альтернативы" в знак согласия с идеологической платформой партии, а также собрать в свою поддержку 20 подписей муниципальных депутатов, выдвинутых "Яблоком", либо 30 подписей членов московского отделения партии, либо 10 подписей представителей федерального руководства партии.
Выдвижение начнется 15 мая, первый тур голосования пройдет 27-29 мая, второй тур (при необходимости) - 1-3 июня. Ожидается, что проголосовать на праймериз смогут около 4 тыс. избирателей, связанных с "Яблоком": члены московского отделения партии, муниципальные депутаты, общественные деятели, доверенные лица "Яблока" и Григория Явлинского на прошедших президентских выборах, москвичи, жертвовавшие партии средства, журналисты и волонтеры. Предварительное голосование будет очным и пройдет в федеральном штабе партии, передает "Интерфакс"
.
Дмитрий Гудков не одобрил предложенную "Яблоком" процедуру. "Если все не участвуют, то какой смысл в этом? Грубо говоря, это соревнование, в котором участвуют не все", - прокомментировал он РБК
. Илья Яшин назвал праймериз "Яблока" "внутрипартийным междусобойчиком".
Процедуру раскритиковал и лидер московского отделения партии Сергей Митрохин. "Я считаю, что процедура направлена против меня, для того чтобы не допустить моего участия в выборах мэра Москвы", - сказал он. Он отметил, что накануне в "Яблоко" было принято много людей, которые "враждебно настроены" к нему лично.
РБК поясняет, что речь идет о примерно 190 сторонниках урбаниста Максима Каца, ставших членами партии вопреки позиции Митрохина. "Они мотивированы валить меня лично. Процедура вся сделана так, чтобы пришла протестная группа и работала исключительно против меня", - считает лидер московского отделения.
Напомним, в начале апреля Дмитрий Гудков предложил провести праймериз для выдвижения единого кандидата
в мэры Москвы от демократических сил. Предложенная им процедура предварительного голосования вызвала неоднозначную реакцию среди оппозиционеров и привела к тому, что демократы начали планировать свои собственные праймериз или прямо заявлять
о намерении баллотироваться в мэры.