

Желтый уровень опасности объявлен в столице на 26 апреля из-за сильного ветра Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



По расчетам синоптиков, 25 и 26 апреля в городе может выпасть до 11 миллиметров осадков, или четверть месячной нормы, которая в апреле составляет 44 миллиметра. В ночь на четверг в Москве похолодает до 5-7 градусов, днем ожидается 12-14 градусов. Атмосферное давление в столичном регионе будет падать и в четверг может достичь 734 миллиметров ртутного столба, что на 14-15 пунктов ниже нормы. Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе на 26 апреля до "желтого". По данным на сайте ведомства, в среду в Москве ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, в четверг местами - до 17 метров в секунду.По расчетам синоптиков, 25 и 26 апреля в городе может выпасть до 11 миллиметров осадков, или четверть месячной нормы, которая в апреле составляет 44 миллиметра. В ночь на четверг в Москве похолодает до 5-7 градусов, днем ожидается 12-14 градусов. Атмосферное давление в столичном регионе будет падать и в четверг может достичь 734 миллиметров ртутного столба, что на 14-15 пунктов ниже нормы.



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