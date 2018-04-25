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Желтый уровень опасности объявлен в столице на 26 апреля из-за сильного ветра
25 апреля 2018 г. | Время публикации 14:35
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе на 26 апреля до "желтого". По данным на сайте ведомства, в среду в Москве ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, в четверг местами - до 17 метров в секунду.

По расчетам синоптиков, 25 и 26 апреля в городе может выпасть до 11 миллиметров осадков, или четверть месячной нормы, которая в апреле составляет 44 миллиметра. В ночь на четверг в Москве похолодает до 5-7 градусов, днем ожидается 12-14 градусов. Атмосферное давление в столичном регионе будет падать и в четверг может достичь 734 миллиметров ртутного столба, что на 14-15 пунктов ниже нормы.
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Среда, 25 апреля 2018 г. // Последняя новость 14:35
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