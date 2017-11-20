Схему автомобильного движения на подъезде к аэропортам изменят в преддверии ЧМ-2018

В преддверии ЧМ-2018 на подъездах к аэропортам Домодедово и Шереметьево будет изменена схема автомобильного движения. Об этом агентству "Москва"
рассказал начальник управления дорожного хозяйства и автомобильного транспорта автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла" Эдуард Сальников.
C 25 мая по 25 июля 2018 года в районе аэропорта Домодедово будет закрыт правый поворот (съезд) на Каширское шоссе - Володарское шоссе с автомобильной дороги А-105 в сторону области. Сотрудники областного ГИБДД будут управлять вручную светофором на пересечении с Каширским шоссе и пресекать попытки несанкционированной парковки на подъездной дороге к аэропорту. Альтернативный маршрут проезда пройдет по автодороге А-105, улице Тимофеевской, Зеленому, Каширскому и Володарскому шоссе.
Кроме того, в районе аэропорта Шереметьево с 25 мая по 25 июля будет закрыт левый поворот на транспортной развязке Ленинградского шоссе с Международным шоссе. Развернуться в сторону города автомобилисты смогут через дублер Международного шоссе. В этом районе специально установят предупреждающие знаки и информационные щиты.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года: для того, чтобы обеспечить проезд болельщиков к местам проведения матчей, в городе
организуют дополнительные выделенные полосы
. Для организации выделенных полос рассматривались участки улиц в районе стадионов "Лужники" и "Спартак", где пройдут футбольные матчи - Хамовнический Вал и Косыгина, Фрунзенская набережная, Волоколамское шоссе. Также сообщалось, что для перевозки болельщиков могут задействовать автобусы без водителей
, однако сейчас об этом ничего не известно. А водителям машин, аккредитованных для провоза иностранцев, необходимо погасить неоплаченные штрафы
и знать ряд фраз на английском языке. Таксомоторным компаниям также рекомендуют принять единый подход к ценообразованию.