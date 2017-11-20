Схему автомобильного движения на подъезде к аэропортам изменят в преддверии ЧМ-2018

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

11 декабря 2017 г. Московских таксистов обязали оплатить штрафы и выучить английский к ЧМ-2018

Водителям аккредитованных машин необходимо погасить неоплаченные штрафы и знать ряд фраз на английском языке. Таксомоторным компаниям также рекомендуют принять единый подход к ценообразованию.

18 ноября 2016 г. Временные выделенные полосы появятся в столице к ЧМ-2018