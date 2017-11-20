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Вторник может стать тяжелым днем для автомобилистов
25 декабря 2017 г. | Время публикации 10:38 | Последние изменения 11:23
Рубрики: Автотранспорт  
 
Global Look Press
Вторник, 26 декабря, может стать самым загруженным днем в году. Число транспортных средств на дорогах значительно увеличилось за последнюю неделю, затруднения на дорогах могут быть вызваны нестабильными погодными условиями. Об этом сообщает телеканал "360 градусов" со ссылкой на ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Помимо этого, 26 декабря из-за проведения Общероссийской новогодней елки с 8:30 до 15:00 перекроют улицы Варварку, Москворецкую, Большой Москворецкий мост и Васильевский спуск. Кроме того, в столице пройдет большое количество праздников для детей и мероприятий, посвященных Новому году, поэтому в город приедет большое число детей, и им отдадут приоритет в движении для обеспечения безопасности.

Погодные условия также могут осложнить ситуацию на дорогах, возможен снег и образование гололедицы. Водителям рекомендуют передвигаться на общественном транспорте или же выезжать из города по вылетным магистралям до 15 часов, а после окончания вечернего часа пик — после 20 часов. Рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких перестроений и маневров.

Ранее сообщалось, что на 25-28 декабря придется пик пробок в городе, а начиная с 29 декабря количество автомобилей пойдет на спад. 29-30 декабря на дорогах не должно быть коллапса. 31 декабря на дорогах должно быть свободно, но будут локальные затруднения у крупных торговых центров.
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Понедельник, 25 декабря 2017 г. // Последняя новость 15:14
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