Вторник может стать тяжелым днем для автомобилистов

7 декабря 2017 г. В последние две недели декабря дороги в Москве будут перегружены

После 15 декабря количество автомобилей в городе начнет увеличиваться. Основной пик трафика придется на 25-28 декабря, а с 29 декабря количество автомобилей пойдет на спад. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2015-2016 годах.